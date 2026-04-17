Los desplazados regresan a sus hogares devastados en Líbano tras el anuncio de tregua

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Numerosos habitantes del sur de Líbano y de los suburbios de Beirut regresan este viernes a sus hogares, devastados por la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá, tras la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días.

La tregua anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, que comenzó en la medianoche local en ambos países (21H00 GMT del jueves), era una de las condiciones de Irán para continuar las negociaciones con Estados Unidos con vistas a lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

El conflicto comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y Líbano quedó involucrado cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo, un frente que ha matado a más de 2.200 personas del lado libanés, según el Ministerio de Salud.

El viernes por la mañana, en la autopista del sur de Líbano, se formó una larga cola de autos con los techos cargados de colchones o muebles.

Se formó un atasco gigantesco ante el puente de Qasmiyeh, que conecta la región de Tiro, en el sur, con el resto del país. El puente sufrió daños el jueves por los ataques israelíes, pero el ejército lo reparó para que fuera transitable.

«Por suerte, volvemos a casa y salimos victoriosos a pesar de los bombardeos», afirmó Mohammad Abou Raya, de 35 años. «Aunque no recuperemos nuestras casas, lo importante es volver a nuestra tierra», añadió a la AFP este padre de tres hijos.

La población hace caso omiso de las advertencias del ejército israelí, que pidió que no regrese a la zona al sur del río Litani y mantiene la ocupación de la zona fronteriza.

– Magnitud de los daños –

En los suburbios del sur de Beirut, duramente bombardeados por Israel, los vecinos regresan para comprobar la magnitud de los daños.

«Íbamos cada día a un lugar diferente, porque no habíamos encontrado sitio en el centro de acogida», cuenta Insaf Ezzeddine, que regresó con su marido y su hija a su barrio.

«Nuestra casa ha sufrido graves daños por los bombardeos, pero, gracias a Dios, se ha producido el alto el fuego y espero que la guerra termine», añadió esta mujer de 42 años.

Hasta los últimos minutos antes de que entrara en vigor la tregua, Hezbolá siguió reivindicando ataques contra el norte de Israel y contra el ejército israelí en territorio libanés.

Justo antes de la entrada en vigor del alto el fuego, ataques israelíes mataron a por lo menos 13 personas en Tiro, en el sur del Líbano, informaron a la AFP las autoridades locales.

El ejército libanés ha mencionado «una serie de violaciones del acuerdo» de tregua y también ha pedido a las personas desplazadas por los combates que se abstengan de regresar inmediatamente al sur.

Según la ONU, un millón de personas -es decir, una quinta parte de la población del país- se han visto desplazadas por el conflicto.

Tras anunciar el alto el fuego, Donald Trump afirmó que trata de organizar la primera reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El dirigente israelí declaró que el acuerdo de tregua es una ocasión de «paz histórica» con Beirut, al tiempo que reiteró su exigencia de que Hezbolá se desarme como condición previa.

El movimiento libanés afirmó el viernes en un comunicado que sus «combatientes mantendrán el dedo en el gatillo» si Israel viola el alto el fuego.

– Conferencia sobre Ormuz –

En paralelo, continúan los esfuerzos -bajo los auspicios de Pakistán- para organizar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y poner fin de forma duradera a la guerra, tras una primera sesión de conversaciones celebrada en Islamabad el pasado fin de semana, que no culminó en un acuerdo.

Donald Trump declaró el jueves que Estados Unidos e Irán están «muy cerca» de alcanzar un acuerdo, y aseguró que Teherán había aceptado entregar su uranio enriquecido, una de las principales exigencias de Washington.

El gobierno iraní no confirmó esta información.

Por su parte, Turquía organiza a partir del viernes un foro diplomático en la ciudad de Antalya, en el sur, al que asistirá, entre otros, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Se prevé que por la noche se celebre al margen una reunión entre los cancilleres de Turquía, Egipto, Pakistán y Arabia Saudita sobre «los problemas regionales», en particular la guerra, según una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que por el momento mantienen un alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril y expira la próxima semana, se centran ahora principalmente en el estrecho de Ormuz.

De momento, Irán mantiene cerrado el estrecho, una vía crucial para el transporte de hidrocarburos, y Washington impuso desde el lunes un bloqueo a buques desde o hacia a puertos iraníes.

Francia y Reino Unido liderarán el viernes una conferencia en París, con una «treintena de participantes» para garantizar la seguridad de la navegación por este paso.

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