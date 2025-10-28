Los españoles entre europeos que menos participan en organizaciones de la economía social

Bruselas, 28 oct (EFE).- Los españoles figuran, junto con los húngaros, los checos y los letones, en el grupo de ciudadanos europeos que menos participaron en organizaciones, asociaciones y otros colectivos de la economía social en los últimos cinco años, según un Eurobarómetro publicado este martes.

El Eurobarómetro analiza el conocimiento que los europeos tienen sobre la economía social, que engloba por ejemplo a clubs deportivos, asociaciones culturales, cooperativas o empresas sociales, así como su participación y opiniones sobre este tipo de organizaciones.

Revela que más de cuatro de cada diez ciudadanos de la UE (43 %) declaran haber participado en organizaciones de la economía social durante los últimos cinco años.

España es uno de los países con una participación más baja (26 %, la misma que en Hungría), solo por delante de la República Checa (25 %), Rumanía (24 %) y Letonia (23 %).

De hecho, en España el 59 % de los entrevistados dice no haber participado nunca en ninguna organización de la economía social, frente al 47 % de media en la UE.

En el extremo opuesto, los Estados donde hubo más participación fueron los Países Bajos (67 %), Suecia (62 %) e Irlanda (55 %), seguidos de cerca por Dinamarca y Malta (ambos con un 54 %) y Austria (51 %).

Al analizar el caso de los españoles que se han implicado o han apoyado ese tipo de proyectos, el porcentaje más alto lo hizo como voluntario (18 % en España frente al 13 % en la UE), así como siendo donante de fondos (18 % y 11 % respectivamente).

De la economía social, lo españoles conocen sobre todo las fundaciones (por ejemplo benéficas, dedicadas a causas sociales), según afirma el 79 % de los encuestados, en contraste con el 69 % en los Veintisiete.

Los ciudadanos europeos conocen en primer lugar las organizaciones como los clubs deportivos o asociaciones culturales, según afirma el 73 %, mientras que en España ese porcentaje está en el 76 %.

Tanto para los españoles como para los europeos, la economía social tiene impacto sobre todo en la reducción de la pobreza, por ejemplo ofreciendo servicios, vivienda, alimentos o ayuda económica (así lo piensa el 44 % de los españoles y el 46 % de los europeos), y en segundo lugar para ofrecer asistencia y servicios sanitarios (38 % y 44 %, respectivamente).

También una mayoría de los españoles y de los europeos creen que las organizaciones de la economía social deberían recibir financiación pública directa (78 % entre los entrevistados en España y 80 % en toda la UE).

El Eurobarómetro se realizó el pasado mayo e incluyó entrevistas a 26.410 personas de los distintos Estados miembros. EFE

