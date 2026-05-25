Los Estados miembros de la OMS toman nota de la retirada de Argentina

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Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tomaron nota el viernes de la salida de Argentina de este organismo de la ONU, aunque mostraron su disposición a mantener «una cooperación plena» con Buenos Aires.

En su asamblea general, los países de la OMS tenían que examinar el deseo del gobierno de Javier Milei de seguir el paso del estadounidense Donald Trump y retirarse de esta agencia a cargo de la salud a escala global.

De las distintas propuestas presentadas, la asamblea aprobó por consenso una resolución de compromiso impulsada por Noruega y Paraguay.

El órgano de decisión de la organización «tomó nota» de la comunicación recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres, el 17 de marzo de 2025, que informaba de la retirada de Argentina de la OMS «con efecto un año después de la recepción de esta carta».

«Aunque la Organización Mundial de la Salud acoge siempre la plena cooperación con la República Argentina en el trabajo de la Organización, no considera conveniente, en este momento, emprender nuevas gestiones», agrega la breve resolución.

El texto usa las mismas palabras que uno adoptado a mediados del siglo pasado, cuando siete Estados miembros (entre ellos la Unión Soviética, Checoslovaquia y Bulgaria) notificaron a la OMS que ya no se consideraban miembros de la agencia.

Entonces, cuando estos países se reintegraron, la asamblea general de la organización decidió que desembolsarían un «pago simbólico» por el periodo durante el que su membresía estuvo inactiva.

De su parte, Bolivia y Chile, países vecinos de Argentina y con gobiernos ideológicamente afines, declararon reconocer y respetar la decisión soberana de Buenos Aires.

Argentina era un contribuidor menor del presupuesto de la OMS, con 4.100 millones de dólares anuales en 2024 y 2025.

La directora de órganos directores de la OMS, Sigrid Kranawetter, destacó que la organización «ha estado allí para apoyar» y ha trabajado «en estrecha colaboración con Argentina» durante el reciente brote de hantavirus.

El crucero MV Hondius, en el que se detectó el brote que causó alarma global, partió el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, donde el «paciente cero» se había hospedado 48 horas antes de embarcar.

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