Los fletes entre Shanghái y Europa se disparan un 22 % en el primer mes de guerra

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Madrid, 27 mar (EFE).- Los precios del transporte marítimo de mercancías entre Shanghái (China) y Europa se han disparado un 22 % en el primer mes de conflicto en Oriente Medio, que ha provocado el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo y fertilizantes.

La afectación del conflicto tanto en el estrecho de Ormuz como también en el mar Rojo ha repercutido en el coste de transportar un contenedor de 40 pies, pues en el trayecto entre Shanghái y Génova (Italia) ha aumentado un 22,93 % y esta semana el precio se sitúa en 2.826 dólares.

Por su parte, la ruta entre la misma ciudad china y Róterdam (Países Bajos) ha alcanzado esta semana los 2.552 dólares por contenedor, lo que supone un alza del 21,87 % con respecto al coste que se registraba el pasado 26 de febrero.

De hecho, en esta última semana, los fletes entre Shanghái y Róterdam han subido un 2,99 %, al pasar de los 2.478 dólares a los 2.552 dólares; mientras que la subida de precios en el trayecto entre la misma ciudad china y Génova ha sido del 11,78 %, ya que ha pasado de los 3.108 dólares a los 3.474, según los datos recogidos en Bloomberg.

Hasta los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán (que comenzaron el 28 de febrero pasado), los fletes en ambas rutas se habían reducido durante siete semanas consecutivas y el último avance se había producido en la primera semana de enero, con un incremento del 10 %, tras la detención por parte de Estados Unidos del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La secretaria general de la Asociación de Cargadores de España (ACE), Nuria Lacaci, ha explicado a EFE que, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, además del incremento de los propios fletes, también hay una serie de recargos de las navieras por los riesgos de la guerra, la actualización del precio del combustible y la congestión portuaria.

Las primas del seguro marítimo «también se han multiplicado en estas últimas semanas», lo que supone unos costes «de más del doble de lo que se pagaba por contenedor» antes de la guerra, una situación que «probablemente continúe escalando», ha advertido.

Lacaci recalca que, aunque de momento no existe falta de capacidad, todavía hay contenedores que no se han podido reposicionar por estar atrapados en la zona del golfo Pérsico.

Asimismo, también plantea que para la próxima semana los puertos podrían tener problemas para descargar todos los buques que llegarán al mismo tiempo, «al coincidir los que venían por el cabo de Buena Esperanza con los que tuvieron que hacer la misma ruta por culpa del cierre del estrecho de Ormuz».

Esta situación «sí podría provocar escasez de la oferta, lo que contribuiría al alza de los fletes», subraya la secretaria general de ACE, que incide en que también existen problemas de congestión en puertos alternativos de la costa occidental de Arabia Saudí, del sur de Oman o de Sri Lanka. EFE

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