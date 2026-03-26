Los gastos militares de Canadá y de los países europeos de la OTAN aumentaron 20% en 2025

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Los gastos militares de Canadá y de los países europeos de la OTAN aumentaron 20% en 2025 respecto al año anterior, según el informe anual de la Alianza publicado este jueves.

En 2025, los aliados europeos y Canadá «invirtieron un total de 574.000 millones de dólares en defensa, lo que supone un aumento del 20% en términos reales respecto a 2024», subraya el texto.

Todos cumplen ya con el objetivo de destinar al menos 2% de su producto interior bruto (PIB) a gastos militares, objetivo fijado en 2014 para el horizonte de 2024.

Bajo la presión de Donald Trump, la OTAN se fijó el año pasado, durante la cumbre de La Haya, un nuevo objetivo: 3,5% de gasto estrictamente militar para 2035, más 1,5% dedicado a gastos relacionados con la seguridad, lo que supone un total de 5%.

Solo tres países alcanzaron el año pasado el objetivo del 3,5%: Polonia, Letonia y Lituania.

El otro país báltico, Estonia, está muy cerca, al igual que Noruega.

Todos los países de la OTAN aumentaron sus gastos militares el año pasado, pero tres de ellos vieron disminuir ligeramente la proporción dedicada a estos gastos en relación con su PIB.

Estados Unidos pasó del 3,30% en 2024 al 3,19% el año pasado, República Checa del 2,07% al 2,01% y Hungría del 2,21% al 2,07%.

Francia se mantuvo estable en 2,05% en 2025 frente al 2,04% del año anterior.

España, Portugal, Canadá y Bélgica alcanzaron, con una precisión de un decimal, el objetivo del 2%.

Sin embargo el gobierno de Madrid no suscribió el objetivo de llegar a 5%, decisión muy criticada por Trump, que lanzó amenazas comerciales.

«Espero que los aliados, en la próxima cumbre de la OTAN en Ankara [en julio], demuestren estar comprometidos con un camino claro y creíble hacia el 5%», recordó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la introducción de este informe.

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