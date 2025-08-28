The Swiss voice in the world since 1935

Los hombres santos del hinduismo, autorizados a estar desnudos en un templo nepalés

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los sadhus, hombres santos del hinduismo, no están obligados a llevar ropa en uno de los templos más famosos de Nepal, dictaminó la Corte Suprema del país del Himalaya.

El más alto tribunal del país consideró que su desnudez, tradición milenaria, no es obscena.

Estos ascetas, con el cabello enredado en rastas o dreadlocks y el cuerpo cubierto de ceniza, conocidos como Naga sadhus -discípulos de la deidad hindú Shiva-, se mostraron satisfechos con la decisión.

Todos renunciaron a poseer cualquier bien material, incluyendo la ropa.

«Agradezco a la Corte Suprema», declaró Eakadasa Baba, de 45 años, quien llegó a pie desde India para realizar una peregrinación al templo de Pashupatinath, considerado uno de los lugares más sagrados para estos devotos de Shiva.

«Esto no significa que andemos desnudos por la ciudad o los pueblos. Estamos desnudos en nuestra casa o dentro del templo», explicó.

La orden de la Corte rechazó así un recurso que buscaba prohibirles el acceso a este templo ubicado en Katmandú, la capital de Nepal, argumentando de que su desnudez incomodaba a los fieles.

«La desnudez y la obscenidad no son lo mismo», declaró este tribunal en un fallo emitido el año pasado pero publicado esta semana, según el portavoz de la institución, Nirajan Pandey.

«La desnudez dentro de un marco de tradición religiosa o cultural no puede considerarse automáticamente ofensiva», destacó.

Cada año cientos de Naga sadhus llegan a Katmandú, la mayoría procedentes de India, con ocasión de la festividad Maha Shivaratri, que se celebra en febrero o marzo en el templo de Pashupatinath.

pa/pjm/dhw/dro/mab/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR