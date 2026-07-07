Los incendios se multiplican en Francia en medio de una nueva ola de calor

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París, 7 jul (EFE).- Francia combate este martes numerosos incendios forestales, el más grave de ellos en el departamento de los Pirineos Orientales, fronterizo con España, mientras el país sufre la tercera ola de calor en menos de dos meses.

El incendio declarado el sábado cerca de Perpiñán, en el sur de Francia, sigue siendo el más importante del país. Ha arrasado 4.900 hectáreas y obligó el lunes a evacuar a unas 10.000 personas, mientras más de 800 bomberos continúan trabajando para contener las llamas, según la Prefectura de los Pirineos Orientales.

Las autoridades señalaron que el fuego no avanzó durante la noche gracias a los contrafuegos realizados por los equipos de extinción, aunque sigue sin estar estabilizado. Este martes está previsto el despliegue de dos aviones franceses y otros seis europeos de refuerzo, según detalló la cadena pública FranceInfo.

El incendio, que ha causado además 11 heridos, obligó el lunes a modificar el recorrido de la tercera etapa del Tour de Francia 2026, cuya salida se retrasó varias horas por la proximidad de las llamas.

Este no es el único frente abierto. Otros incendios, según el recuento de la prensa local, siguen activos o bajo vigilancia en departamentos como Drôme, Hérault, Gard, Haute-Loire y Lozère, donde cientos de bomberos continúan desplegados tras varios días de altas temperaturas y fuerte sequedad de la vegetación.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, aseguró en un mensaje en X, después de la detención de seis personas por su presunta relación con varios incendios, que la respuesta del Estado será «implacable» contra quienes provoquen fuegos de forma intencionada o por imprudencia. También instó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades.

La sucesión de incendios coincide con un nuevo episodio de calor extremo. El servicio meterorológico Météo-France explicó que una masa de aire cada vez más cálida se extiende desde el sur y el oeste hacia el norte y el este del país.

El servicio meteorológico Météo-France amplió este martes a 61 los departamentos en alerta naranja, el segundo nivel más alto, por las altas temperaturas y advirtió de que el aviso podría extenderse a más zonas en las próximas horas. Además, tres departamentos del sureste de Francia, en la fachada mediterránea, permanecen en alerta roja por riesgo extremo de incendios.

Las autoridades recomiendan a las personas más vulnerables limitar las actividades al aire libre y han prohibido el acceso a varias zonas forestales del interior de los Pirineos Orientales, así como a la llanura del Rosellón, por el riesgo excepcional de incendios.

La sucesión de episodios de calor también ha reabierto el debate político sobre cómo proteger a la población. Según informó Ouest-France, el senador comunista Ian Brossat anunció que presentará una propuesta de ley para permitir la requisa temporal de edificios con aire acondicionado que permanezcan vacíos durante las alertas por calor, con el objetivo de ampliar los espacios de refugio para la población. EFE

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