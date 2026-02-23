Los ingresos del operador Digi suben un 15 % en 2025, gracias a la expansión en España

(actualiza la facturación de 2025 y agrega más datos de España)

Bucarest, 23 feb (EFE).- El operador de telecomunicaciones rumano Digi, el cuarto más grande de España, facturó 2.221,4 millones de euros en 2025, un 15 % más que en 2024, gracias al crecimiento en el mercado español tanto en ingresos como en número de clientes, con 7,2 millones de usuarios de telefonía móvil.

Según informó la empresa este lunes, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) fue de 585 millones de euros en 2025, un 1 % más que el año anterior.

En 2024, la facturación de Digi había sido de 1.932 millones de euros, y el EBITDA fue de 578 millones de euros.

De estos beneficios, 175,3 millones de euros se generaron en España, otros 490,7 millones de euros en Rumanía, mientras que las operaciones en otros mercados, como Portugal, Bélgica e Italia, generaron pérdidas de unos 81 millones de euros.

«Diría que éste (2025) fue el año de España», destacó el responsable de Digi en una conferencia con periodistas y analistas, al precisar que la facturación en España fue el año pasado de 926,9 millones de euros, en Rumanía fue de 1.193,7 millones de euros.

De hecho, Digi espera aumentar la facturación en España este año hasta 1.040-1.085 millones de euros, con el objetivo de alcanzar un ratio de beneficio superior al 30 %.

En total, las operaciones en España aumentaron un 28 % el número de usuarios de servicios fijos, internet y telefonía móvil entre finales de 2024 y finales de 2025, alcanzando los 10,84 millones de RGU (unidades generadoras de ingresos).

Con ello, el mercado español de Digi se acerca al mercado rumano de telefonía móvil, donde el operador tiene 7,884 millones de líneas, un 19,85 % más que en 2024.

El plan de expansión de Digi, especialmente en la Península Ibérica, tuvo su reflejo en los costes, con unos gastos operativos que ascendieron a 1.711 millones de euros, un aumento del 21,8 %, derivado de la ampliación de la red y del crecimiento de la base de clientes en España y Portugal.

«2025 fue un año exitoso para Digi, ya que aceleramos el crecimiento en nuestros mercados principales mientras continuamos consolidando nuestra presencia en nuevos mercados», dijo Bulgac en un comunicado al calificar los resultados de «sobresalientes».

«Con España consolidándose como un motor de crecimiento cada vez más importante junto con Rumanía, Digi está evolucionando hacia un verdadero grupo europeo de telecomunicaciones», dijo.

El directivo rumano destacó asimismo la incorporación de 4,3 millones de nuevos clientes en 2025, el mayor incremento anual de Digi en su historia. EFE

