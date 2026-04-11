Los iraníes, entre el temor y la desilusión antes de las negociaciones con EEUU

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Tras haber escuchado a Donald Trump amenazar a una «civilización entera» y a un poder iraní «dispuesto a destruirlo todo», varios iraníes conversaron con la AFP sobre sus dudas antes de las conversaciones previstas entre Estados Unidos e Irán.

Los esfuerzos diplomáticos se multiplican para consolidar el frágil alto el fuego anunciado esta semana entre Estados Unidos e Irán y convertirlo en un acuerdo de paz.

Habitantes de Teherán contactados desde París por la AFP contaron lo que sienten -bajo condición de anonimato para evitar represalias-, entre la rabia, el terror, una ironía mordaz y una profunda desilusión.

– Las negociaciones –

Amir, artista de 40 años, no cree «que este acuerdo temporal y estas negociaciones duren siquiera una semana». Según él, «en Irán, los extremistas se oponen totalmente y dicen: ‘Estamos ganando, ¿qué sentido tiene un alto el fuego?'».

El aparato represivo iraní, entre ellos los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del poder, se considera reforzado por la guerra.

«La máquina de propaganda les ha dado tantas mentiras que realmente creen que han ganado la guerra», dice.

«No entienden la paz».

Sheida, de 38 años, constata que las incertidumbres en torno a las negociaciones generan una oleada de pánico.

«Todo el mundo está resolviendo apresuradamente sus asuntos financieros. Salvo un pequeño grupo de gente acomodada, la gente tiene miedo de las deudas y del dinero que les deben y que quizá nunca vuelvan a ver», afirma.

– ¿La guerra o el statu quo? –

Entre una reanudación de los aterradores bombardeos aéreos y el mantenimiento del sistema de la república islámica, la elección es imposible.

«Tengo miedo tanto de que la guerra vuelva a empezar como de que el régimen siga», reconoce Sheida. «Lo que hemos intentado construir durante todos estos años, a pesar de todas las pruebas y de una economía desastrosa, ha desaparecido. Y quienes están en el poder son aún más agresivos».

Amir, por su parte, no ve futuro más que en la lucha. Incluso en caso de acuerdo, «seguiremos combatiendo, porque no habrá nada en beneficio del pueblo y no perdonaremos a nuestros asesinos».

«En una sola noche, millones de nosotros salimos a la calle. Y al regresar, casi 50.000 de nosotros faltaban», dice en referencia a la represión de las manifestaciones antigubernamentales de enero, que causaron miles de muertos según varias oenegés.

– Trump y sus contradicciones –

Un habitante de Teherán, de 30 años, no consigue descifrar las ambiciones de Donald Trump en estas conversaciones, dadas sus contradicciones.

«No deberíamos tomarnos a Trump tan en serio. Quiere borrar una civilización del mapa y, doce horas después, establece un alto el fuego que no se basa en nada», resume.

«La mayor parte de lo que dice son solo tonterías (…) Pero lo que le ayuda es que nunca se sabe cuáles acabarán sucediendo».

Sheida también cuestiona la estrategia de la Casa Blanca. «Francamente, ¿de verdad no se ha dado cuenta Trump de que (los estadounidenses) podrían quedarse atrapados si se cerrara el estrecho de Ormuz?», se pregunta en referencia a ese paso estratégico que Irán prácticamente bloqueó tras el inicio de la guerra el 28 de febrero.

En cuanto a Shahrzad, ama de casa de 39 años, no tolera las amenazas del presidente estadounidense del martes, según las cuales «toda una civilización (iba a) morir».

«Había esperado la caída del régimen islámico y aceptado las dificultades de la guerra. Pero me doy cuenta de que este hombre se burla del mundo entero y no tiene ninguna humanidad», afirma.

– El futuro del poder iraní –

«Este gobierno es ideológico y no va a caer fácilmente», considera Sara, de 44 años, diseñadora gráfica en la capital. «Este país nunca estará en paz por culpa de esta gente y de esta ideología».

Amir cree que los dirigentes que escaparon de los bombardeos «seguirán luchando (…) y están dispuestos a destruirlo todo con tal de ganar».

Por lo tanto, «la única solución es que el pueblo se levante de nuevo o que la guerra destruya el régimen».

«Imagine lo que ocurriría si sobreviven a la guerra con Estados Unidos e Israel (…) no le tendrían miedo a nada nunca más», agrega Amir, que vaticina que un resultado así podría incrementar las opciones de que Irán busque la bomba atómica -una aspiración que niega tener-.

¿Podría surgir el futuro de otro levantamiento popular? «No se manifiesten si quieren vivir», sentencia el vecino de Teherán de 30 años.

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