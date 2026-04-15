Los líderes de unos quince países europeos buscan impulsar una mayoría de edad digital

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París, 15 abr (EFE).- Los líderes de unos quince países europeos buscarán este jueves impulsar la creación a nivel comunitario de una mayoría de edad digital, antes de la cual no se podrá tener acceso a las redes sociales, en una reunión no presencial convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Esta convocatoria tendrá lugar un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara que la aplicación de verificación de edad que ha impulsado Bruselas ya está lista.

Fuentes del Elíseo indicaron que entre los participantes figuran, además de Von der Leyen, los jefes de Estado o Gobierno de los seis países que ya han avanzado a nivel nacional en el veto a los menores a las redes sociales: España, Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Francia.

«El objetivo es establecer una coalición para que se genere una mayoría que permita avanzar en esa dirección», indicaron las fuentes, que valoraron de forma muy positiva la participación del canciller, Friedrich Merz, cuyo país ha sido hasta ahora de los más reticentes.

París aspira con este tipo de reuniones a exponer los informes científicos que apuntan a los daños que en la infancia y la adolescencia pueden provocar las redes sociales y los beneficios que podría acarrear establecer un límite de edad.

Además, la reunión servirá para repasar los diferentes sistemas de verificación que han desarrollado los distintos países, pero también el presentado por la Comisión.

El objetivo pasa por eliminar las reticencias que puedan presentar algunos países para ampliar la coalición de los favorables y poder avanzar en la introducción de una mayoría de edad digital a nivel comunitario.

Además de los seis Estados que ya han comenzado a vetar en sus legislaciones el acceso a las redes sociales a los menores, otra docena ha comenzado a explorar la manera de adoptarlo, mientras que la otros se han mostrado favorables a estudiarlo.

Convencer a estos últimos es uno de los objetivos de la reunión que París aborda con optimismo, para poder tener el sistema listo a nivel comunitario tras el verano. EFE

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