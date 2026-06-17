Los líderes del G7 celebran avances en Irán y Ucrania antes de abordar la IA

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Los líderes del G7 celebraron este miércoles el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra como una «oportunidad histórica» y acordaron aumentar la presión sobre Rusia, antes de una inusual sesión con altos ejecutivos de IA.

El pacto para poner fin a la guerra en Oriente Medio y los esfuerzos para presionar a Rusia para que alcance la paz con Ucrania han centrado hasta ahora la cumbre de tres días de los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, en la ciudad francesa de Evian.

El pacto, alcanzado «bajo el firme liderazgo del presidente [Donald] Trump», «ofrece una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y abordar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas», señala una declaración conjunta del G7 publicada de madrugada.

Una fuerza multinacional liderada por Francia y Reino Unido «puede desempeñar un papel importante para facilitar la reanudación del tráfico marítimo» en el estrecho de Ormuz, donde la navegación ha sido severamente restringida por el conflicto, agrega.

El acuerdo, cuya firma está prevista el viernes en Suiza, puede «cambiar verdaderamente las cosas» en Oriente Medio, pero también en otros asuntos como Ucrania, estimó este miércoles el primer ministro canadiense, Mark Carney, señalando el cambio de tono de Washington.

El presidente estadounidense, que siempre se ha negado a señalar un culpable en este conflicto, adoptó una postura más hostil hacia Moscú, diciendo que Rusia debería «alcanzar un acuerdo» con Kiev e insinuando que Washington podría volver a imponer las sanciones levantadas.

Además de aumentar el suministro de defensa aérea a Ucrania, tras más de cuatro años de guerra, los líderes acordaron «incrementar la presión sobre la economía de guerra rusa» reforzando las sanciones, incluso en los sectores del petróleo y el gas.

«Consideramos que este es el momento adecuado para avanzar con medidas adicionales» ahora que el estrecho de Ormuz, por donde transita casi el 20% de la producción petrolera, se está reabriendo tras el acuerdo con Irán, agrega la declaración.

– El «desafío» de la IA –

Este miércoles, el ámbito digital cobra protagonismo con el almuerzo, al que se invitó a directivos de empresas de IA de Norteamérica, Europa, India y Japón, entre ellos Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic.

Las discusiones se anuncian tensas con Trump, máxime cuando los reclamos de más seguridad por parte de algunos miembros europeos de este grupo de grandes economías industrializadas han molestado a Estados Unidos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes que se prohibirá a los menores de 16 años utilizar las redes sociales en el Reino Unido, y Francia también contempla una prohibición similar.

El debate en el G7 se centrará en cómo «mejorar la ciberseguridad y proteger a nuestros niños y nuestras democracias», dijo Macron en un video en Instagram antes de la cumbre.

La víspera, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que participa en el G7 como invitado, llamó a no olvidar «otro desafío»: «Las transiciones energética y digital no pueden reproducir patrones históricos que concentran los beneficios económicos en pocos actores».

En otra declaración, los líderes del G7, junto a sus pares de Brasil y Corea del Sur, se comprometieron a lanzar para noviembre «una red portuaria» para luchar contra el narcotráfico y reforzar la cooperación entre sus principales puertos marítimos.

– «Oro de verdad» –

Donald Trump fue el centro de atención durante toda su estancia en la cumbre celebrada en esta localidad turística a orillas del lago Lemán.

La anfitriona Francia se esforzó en que el imprevisible presidente estadounidense permaneciera durante todo el evento, a diferencia de la anterior reunión en Canadá, donde se marchó antes de tiempo.

En un gesto inusual, Macron lo invitó a cenar en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, después de que la cumbre concluya este miércoles por la tarde.

El magnate republicano dijo el martes que aceptó la invitación, ya que el palacio del «Rey Sol» francés Luis XIV «no es pan de oro», sino «oro de verdad».

El presidente francés, presionado para demostrar que no se deshace en halagos ante Trump, insistió en que la velada en Versalles no será una cena de «gala».

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