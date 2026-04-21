Los migrantes de Asia representaron el 30 % de las llegadas irregulares a Europa en 2025

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Ginebra, 21 abr (EFE).- La migración de la región de Asia Pacífico hacia Europa constituyó el 30 % de las llegadas irregulares al continente en 2025, frente a un 20 % el año anterior, una tendencia que refleja «el papel cada vez más importante de esta región en la movilidad global», dijo este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Este flujo, en el que hubo más de 47.000 migrantes que llegaron por tierra y por mar, aumentó pese a una disminución general de llegadas a territorio europeo el año pasado, subrayó.

Según la evaluación final de la OIM sobre el uso de rutas migratorias a nivel global el año pasado, Bangladesh, Afganistán, Irán y Pakistán representaron la mayor parte de estos movimientos, aunque el primer país supuso por si solo el 52 % de todas las llegadas procedentes de la región. EFE

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