Los muertos por la ofensiva israelí en Líbano superan los 1.500 y los heridos los 4.800

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Beirut, 7 abr (EFE).- El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano supera ya los 1.500 y el de heridos los 4.800, después de que otras 33 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas y de que 173 más resultaran heridas en diferentes ataques.

Según datos difundidos este martes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo fallecieron 1.530 personas en diferentes áreas del país, mientras que 4.812 sufrieron heridas a causa de la violencia.

Del total de muertos, 130 son niños, mientras que los heridos incluyen a 461 menores.

Desde hace más de un mes, Israel mantiene una intensa ofensiva aérea y terrestre contra el Líbano.

En este contexto, la semana pasada confirmó sus intenciones de ocupar la región meridional libanesa que va desde la divisoria de facto hasta el río Litani, en la que sería su sexta invasión a algún nivel del territorio del sur del Líbano desde 1978.

En cuanto a los bombardeos, se concentran principalmente en el sur y el este del país, así como los suburbios de Beirut, aunque también han sido atacadas otras zonas fuera de las regiones tradicionales de influencia del grupo chií Hizbulá. EFE

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