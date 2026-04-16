Los muertos por los ataques israelíes en Líbano suben a 2.196 y los heridos a 7.185

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Beirut, 16 abr (EFE).- El balance de muertos por los ataques israelíes en marcha desde hace más de seis semanas contra el Líbano se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y el de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores.

Según las últimas cifras ofrecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, el balance total de víctimas aumentó a 2.196 muertos y 7.185 heridos después de que en las últimas 24 horas se registraran 29 nuevos fallecimientos.

Además, en el mismo periodo resultaron heridas 124 personas en ataques en diferentes partes del país.

La violencia continúa pese a que ambos países mantuvieron el martes en Washington sus primeras conversaciones directas en décadas en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro a nivel de embajadores al que no estuvo invitado el grupo chií Hizbulá.

El movimiento libanés, principal contendiente en el conflicto del lado del Líbano, se opone al proceso y ha pedido su cancelación.

Este mismo jueves, el presidente libanés, Joseph Aoun, mantuvo una conversación telefónica para analizar la situación con Rubio, aunque no tuvo lugar la llamada que había anunciado Washington entre el jefe del Estado del Líbano y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE

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