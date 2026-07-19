Los mundialistas Vega y Gallardo le dan triunfo al Toluca sobre las Chivas de Guadalajara

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Guadalajara (México), 18 jul (EFE).- Los mundialistas Alexis Vega y Jesús Gallardo convirtieron un gol cada uno este sábado para darle al Toluca un triunfo por 0-2 sobre las Chivas de Guadalajara en el Torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la primera jornada del campeonato, Vega y Gallardo reflejaron en el marcador la superioridad de los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed, que jugaron 40 minutos con un hombre de más en la cancha.

En la primera mitad, Toluca tuvo la posesión de la pelota, 57-43 por ciento a su favor y creó las mejores oportunidades de gol, con dos disparos peligrosos de Alexis Vega y Jesús Angulo, pero el Guadalajara mejoró y estuvo cerca de tomar ventaja con un golpe de derecha de Ángel Sepúlveda y un remate desde atrás de Kevin Castañeda.

Toluca tomó ventaja en el 42, cuando Vega convirtió un penalti con un toque suave, inalcanzable para el guardameta Raúl Rangel, su compañero de la selección mexicana en el Mundial 2026.

La segunda mitad empezó mal para las Chivas del estratega argentino Gabriel Milito; en el 50 Sepúlveda fue expulsado por juego violento y dejó a su equipo con 10 hombres.

Guadalajara atacó; tuvo un par de llegadas peligrosas, pero fue el Toluca el que amplió la ventaja. En un contragolpe en el 75, el brasileño Helinho le puso un balón a Gallardo, letal con el remate de zurda.

Un par de horas antes, el venezolano Salomón Rondón convirtió dos anotaciones para liderar la goleada del Pachua, 0-3 en casa de los Pumas UNAM. Elías Montiel hizo la otra diana.

La jornada empezó el jueves cuando Necaxa derrotó por 2-1 al Atlante, que regresó a la Primera división después de 12 años, y el Tijuana superó por 3-1 a los Tigres UANL.

Este viernes fue de buenos resultados para los equipos visitantes; el campeón Cruz Azul derrotó al San Luis y Atlas al León, ambos por margen de 2-3; y el Puebla, al Juárez FC, por 0-1.

Cruz Azul se impuso con dos anotaciones de Jeremy Márquez y una del uruguayo Gabriel Fernández, luego de que el San Luis tomara ventaja con dianas del francés Sebastien Salles-Lamonge y el español Rafael Llorente.

Atlas derrotó al León, que jugó 48 minutos con un hombre de menos por la expulsión del colombiano Diber Cambindo. El caboverdiano Duk, Alfonso González y Aldo Rocha anotaron por el Atlas, en tanto por León convirtieron Cambindo y Jordi Cortizo.

El argentino Ignacio Maestro Puch convirtió un gol para darle al Puebla una victoria por 0-1 sobre el Juárez FC.

El América del entrenador uruguayo Guillermo Almada visitará al Querétaro en el cierre de la primera jornada. EFE

gb/gbf

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