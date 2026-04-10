Los países bálticos denuncian una «campaña de desinformación» sobre los drones ucranianos

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Berlín, 10 abr (EFE).- Los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania denunciaron en un comunicado conjunto una «campaña de desinformación» rusa en la que se acusa de forma infundada que sus países dejaron pasar por su espacio aéreo drones ucranianos destinados a atacar a Rusia.

«Rechazamos categóricamente la actual campaña de desinformación rusa contra nuestros países, por carecer por completo de fundamento. Los Estados bálticos nunca han permitido que sus territorios y su espacio aéreo se utilicen para lanzar ataques con drones contra objetivos en Rusia», señalaron los ministros.

«En lugar de continuar con su malintencionada campaña de desinformación, Rusia debe poner fin a su guerra de agresión contra Ucrania y retirar por completo sus fuerzas armadas de todo el territorio ucraniano», abundaron.

Los responsables de la diplomacia de las naciones bálticas, que también expresaron su solidaridad con Ucrania frente a la invasión rusa, informaron a los encargados de negocios de las misiones diplomáticas rusas presentes en su territorio de que no dejaron pasar los drones usados por Ucrania en sus ataques.

Los ministerios de Asuntos Exteriores de Estonia y de Lituania convocaron a los encargados de negocios de Rusia el pasado 27 de marzo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia hizo lo propio el pasado día 31 de marzo.

El titular de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, señaló este viernes en X su agradecimiento a sus homólogos bálticos por «su clara y oportuna voz en favor de la verdad frente a la desinformación rusa».

«Las persistentes mentiras de Moscú tienen como objetivo romper nuestra unidad, debilitar nuestra determinación y eludir la responsabilidad por sus crímenes», apuntó Sibiga, que citó en su mensaje a los tres ministros de Asuntos Exteriores bálticos.

«Nuestra respuesta debe ser todo lo contrario: unidad, determinación y que Rusia rinda cuentas», abundó el jefe de la diplomacia ucraniana.

El Kremlin afirmó el pasado 31 de marzo que Rusia responderá a los países que cedan su espacio aéreo para que Ucrania efectúe ataques contra territorio ruso.

«Sin duda, consideramos que, si tiene lugar la cesión del espacio aéreo para efectuar acciones hostiles y terroristas contra la Federación Rusa, esto nos obligará a extraer las necesarias conclusiones y adoptar las medidas correspondientes», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Según fuentes independientes, Ucrania llegó a reducir con sus ataques, incluidos contra infraestructuras en el noroeste ruso, en un 40 % el potencial de exportación de petróleo de Rusia, que había incrementado el suministro de crudo al extranjero tras el alza de los precios debido a la guerra en Irán. EFE

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