Los países nórdicos esperan que el alto el fuego en Irán lleve a una paz definitiva

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Copenhague, 8 abr (EFE).- Los gobiernos de los países nórdicos se mostraron satisfechos este miércoles con el alto el fuego temporal en Irán, que esperan sea un primer paso hacia un acuerdo de paz estable que restablezca la circulación por el estrecho de Ormuz.

«Es de interés para muchos países, incluido Suecia, asegurar la libre navegación, básica para que funcione el comercio mundial. Por eso participamos en el formato impulsado por el Reino Unido con una treintena de países para discutir las condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz», señaló en un comunicado la ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard.

Stenergard resaltó que Suecia está dispuesta a contribuir «de una manera idónea, incluidas soluciones políticas».

«¿Está el mundo en lugar mejor hoy que ayer? Sin duda, ¿pero mejor que hace 40 días? Más dudoso. Pero no podemos volver atrás en el tiempo, así que me alegro por el alto el fuego, que potencialmente puede restablecer la libre navegación en Ormuz y evitar un golpe económico global», escribió en su cuenta en X el ministro de Exteriores danés en funciones, Lars Løkke Rasmussen.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, se alegró del acuerdo entre Irán y Estados Unidos y mostró la voluntad de este país nórdico de colaborar para encontrar una solución.

«Seguimos apoyando todos los esfuerzos para finalizar la guerra y que este alto el fuego se convierta en un acuerdo más permanente en el estrecho de Ormuz y todo Oriente Medio», escribió Stubb en X.

De «paso importante» calificó la noticia el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, que considera que le da una oportunidad a la diplomacia.

«Un alto el fuego no es lo mismo que la paz y queda mucho para poder constatar que ha terminado la guerra. Ahora las partes deben mostrar discreción máxima y usar esta posibilidad para encontrar una solución diplomática para todo», dijo Eide a la agencia NTB.

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz. EFE

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