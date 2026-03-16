Los pactos socialistas con la extrema izquierda se multiplican, salvo en París y Marsella

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(Actualiza con fusión de la lista de derecha en París y más pactos)

París, 16 mar (EFE).- Los pactos de socialistas y ecologistas con la extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI) se multiplicaron este lunes de cara a alianzas o fusión de listas para la segunda vuelta de las elecciones municipales del próximo domingo, salvo en París y en Marsella.

Pese a que el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, aseguró en la noche electoral que no habría «acuerdo nacional» entre PS y LFI en la segunda ronda, la realidad es otra sobre el terreno, donde las filas de Jean-Luc Mélenchon están jugando sus cartas de aliados vitales también para los ecologistas.

Una conversión a socios por necesidad que contrasta con la impopularidad que les supuso la muerte en febrero pasado de un joven ultraderechista en Lyon, tras la paliza que le propinaron un grupo de ultraizquierdistas, algunos próximos a LFI.

Esta noche Faure dijo «comprender» esas alianzas puntuales, que los líderes de ultraderecha, derecha y centro calificaron de «hipócritas» o «vergonzosas».

Aunque no con tanta intensidad, en las filas conservadoras también se multiplican las negociaciones, si bien por el momento mantienen su palabra y se abstienen de alianzas con la extrema derecha, que también avanza.

Todos tienen hasta las 18.00 horas locales del martes (17.00 GMT) para registrar en las prefecturas (delegaciones del gobierno) las listas que irán a la segunda vuelta, ya sea en solitario o fusionadas, y comunicar también las que se retiran de la liza.

El baile de pactos afecta a uno de cada diez ayuntamientos, que aún tendrán que ir a la segunda vuelta. La mayoría de los aproximadamente 35.000 municipios eligieron la víspera a su alcalde, ya porque solo se presentó una lista o porque alguna candidatura superó el 50 % de los votos.

Técnicamente, cualquiera que haya obtenido al menos el 5 % de los escrutinios puede acordar una fusión con una lista que haya reunido al menos el 10 % de los votos y que sea capaz, por tanto, de continuar en la batalla.

Multiplicación de pactos con ‘melenchonistas’

Solo las emblemáticas París y Marsella, las dos ciudades más grandes y pobladas de Francia, se resisten a la ola de pactos en la izquierda con ‘melenchonistas’.

En París, el candidato socialista, Emmanuel Grégoire, que quedó en cabeza en la primera vuelta, con unos diez puntos de ventaja respecto a la conservadora Rachida Dati, rechazó la oferta de alianza de la candidata de LFI, Sophia Chikirou, quien superó el umbral del 10 % para pasar a la segunda ronda y corre el riesgo de perjudicar su campaña.

Frente al exbrazo derecho de la actual alcaldesa, Anne Hidalgo, antes de distanciarse de ella, la exministra Dati y el candidato centroderechista de Horizontes, Pierre-Yves Bournazel, pactaron fusionar sus listas. La ultraderechista Sarah Knafo pidió sin éxito a la conservadora que acepte su «mano tendida» sin hacer un «pacto político».

La puerta para formar alianzas con LFI quedó completamente cerrada en Marsella, donde el alcalde saliente y candidato de una lista de izquierda moderada y ecologistas, Benoît Payan, que está codo con codo con Franck Allisio (RN), presentó hoy su lista en la prefectura.

Melénchon arremetió contra el «sorprendente» y «arrogante» Payan, que con su «irresponsabilidad lamentable» prefiere el «riesgo» de que Masrsella caiga en manos de la extrema derecha a «fusionarse técnicamente» con LFI.

Su mano tendida sí la tomó el alcalde ecologista saliente de Lyon, tercera ciudad más grande de Francia, Grégory Doucet, para cerrar el paso al empresario Jean-Michel Aulas, expresidente del club de fútbol Olympique Lyonnais (OL). Otros alcaldes Verdes salientes que también han pactado son los de Estrasburgo o Grenoble.

También hubo pacto en Toulouse, la cuarta ciudad más grande, donde LFI superó inesperadamente a la lista de izquierda liderada por el PS, y han formado una lista conjunta para intentar derrotar al alcalde saliente, el conservador Jean-Luc Moudenc.

El mismo camino han seguido a lo largo de la tarde los socialistas de Lille, Nantes, Brest, Clermont-Ferrand o Limoges, un feudo histórico donde incluso le han dejado la cabeza de lista al candidato de LFI que tuvo mejores resultados que el alcalde saliente.

Entretanto, en Niza, el alcalde saliente, el conservador Christian Estrosi, pidió a la izquierda que retire sus listas para evitar que el candidato de extrema derecha Éric Ciotti se haga con la llave de la quinta ciudad más poblada de Francia.

La formación de Marine Le Pen, con buenos resultados en la primera vuelta, llamó a los votantes de la derecha tradicional a que emitan un «voto estratégico» en la segunda vuelta a su favor. EFE

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