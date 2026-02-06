Los próximos contactos para la paz en Ucrania podrían celebrarse en EE.UU., según Zelenski

Kiev, 6 feb (EFE).- La próxima ronda de contactos trilaterales entre rusos, ucranianos y estadounidenses para buscar una salida negociada a la guerra iniciada por la invasión rusa de Ucrania podrían tener lugar «en el futuro próximo» en Estados Unidos, según dijo en su discurso a la nación de la pasada noche el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Lo que puede decirse ya es que hay planeadas reuniones adicionales en el futuro próximo, probablemente en EE.UU.», dijo Zelenski en su alocución, en la que declaró también que el resultado más importante de los contactos de sus emisarios con rusos y estadounidenses que tuvieron lugar el miércoles y el jueves en Abu Dabi fue el intercambio de prisioneros que permitió el regreso a casa ayer mismo de 157 prisioneros de guerra de cada bando.

Zelenski explicó que el equipo negociador ucraniano le informó al término de las reuniones de Abu Dabi de esta semana de lo que se habló en esos encuentros, y adelantó que se reunirá con sus emisarios a su llegada a Kiev para que le expliquen con más detalle el contenido de las conversaciones.

Ucrania, Rusia y EE.UU. empezaron el actual proceso de reuniones trilaterales con las reuniones del 23 y el 24 de enero de este año en la capital emiratí, Abu Dabi, donde se celebró el miércoles y el jueves de esta semana la segunda ronda de contactos en ese formato.

Según han explicado las tres partes, el principal desacuerdo para poner fin a la guerra se centra en el reparto de la región ucraniana de Donetsk, controlada en más de un 75 % por los rusos.

Moscú reclama que Ucrania le entregue el territorio que aún está bajo control de Kiev, que rechaza renunciar a lo que no ha perdido en el campo de batalla.

Para evitar futuras agresiones militares rusas, Ucrania aspira además a recibir garantías firmes de seguridad en la posguerra por parte de EE.UU. y sus aliados europeos antes de firmar cualquier acuerdo de paz. EFE

