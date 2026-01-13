Los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 31,5 % en 2025

1 minuto

Buenos Aires, 13 ene (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina acumuló en 2025 un alza del 31,5 %, desde un salto del 117,8 % en 2024, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo a los registros oficiales, la tasa anual registrada en 2025 es la menor desde 2017, cuando la inflación fue del 24,8 %.

En el último mes de 2025 los precios al consumidor crecieron el 2,8 % en comparación con noviembre, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,5 %. EFE

nk/pd/jrh

(foto) (video)