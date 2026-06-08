Los precios suben un 0,2 % en mayo en Chile y la inflación se ubica en el 3,9 % interanual

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Santiago de Chile, 8 jun (EFE).- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,2 % en mayo en Chile, acumulando 2,8 % en lo que va de año, mientras que la inflación interanual se ubicó en el 3,9 %, informó este lunes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

«Nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas», indicó en un comunicado el organismo.

Entre los productos con más aumentos en sus precios, destacaron la carne de vacuno (2,7 %); los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (1 %); el transporte aéreo internacional (10 %) y el gas licuado (3,2 %) .

Por otro lado, según destacó el INE, el pan junto al transporte en bus interurbanos tuvieron una baja mensual de -4,0% y -9,1%.

La cifra de mayo luego de los incrementos del 1 % y 1,3% de marzo y abril, respectivamente, marcados por el fuerte ajuste de precios de los combustibles.

El Gobierno de José Antonio Kast decretó en marzo, al poco de llegar al poder, una histórica alza en el precio de los combustibles y anunció un plan de recortes, que tiene como objetivo reducir en 6.000 millones el gasto fiscal en 18 meses.

El líder ultraderechista también impulsa en el Parlamento una reforma económica y tributaria, que incluye rebajas de impuestos a las empresas y con la que busca elevar el crecimiento.

El Banco Central de Chile redujo en marzo su previsión de crecimiento para 2026, pasando de una horquilla del 2 %-3 % proyectada en diciembre al 1,5 %–2,5 %, debido a los efectos del alza internacional del petróleo por la guerra en Oriente Medio y a la debilidad de la actividad minera.

La economía de Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años. EFE

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