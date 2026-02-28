Los premios BRIT sucumben ante la ‘Lux’ de Rosalía y consagran a Olivia Dean en Mánchester

Raúl Bobé

Mánchester (R.Unido), 28 feb (EFE).- La cantante española Rosalía deslumbró con su voz y con su ‘Lux’ en la gala de los premios BRIT 2026 en Mánchester, donde se proclamó como Artista Internacional del Año en una velada dominada por la inglesa Olivia Dean, que logró cuatro estatuillas y se impuso en las dos categorías principales: Artista británica y Álbum del Año.

La intérprete catalana debutó en la cita musical más importante del Reino Unido por todo lo alto, pues además de alzar la estatuilla ámbar de Britannia, tras imponerse a nombres como el puertorriqueño Bad Bunny, Taylor Swift o Lady Gaga, entre otros, también protagonizó una de las actuaciones más memorables de la noche.

Rosalía subió por primera vez al escenario del Co-Op Live de Mánchester e interpretó una versión ravera de su tema ‘Berghain’ por primera vez en directo y acompañada de una orquesta, bailarines y con la aparición estelar de la islandesa Björk dejó con la boca abierta a todo el estadio y abrió el apetito antes de la gira mundial que iniciará en marzo.

Al aceptar el galardón de Artista Internacional del Año, la catalana dijo que era un honor poder llevar su música fuera de casa, agradeció al resto de compañeros de la industria que «hacen música en español» y pidió seguir celebrando «las diferentes culturas y los diferentes lenguajes».

Con su carisma y actitud pizpireta, Rosalía terminó de meterse al público en el bolsillo cuando el maestro de ceremonias, el cómico Jack Whitehall, se acercó y le preguntó sobre cuántos idiomas había metido en su último disco, ‘Lux’ y respondió: «La pregunta del millón. Trece o catorce, ya no lo sé».

Entonces, el presentador le invitó a incluir un lenguaje más, el mancuniano (de Mánchester) en su próximo trabajo y ésta le respondió con un: «Sunshine» al puro estilo de Liam Gallagher, para después declararse seguidora incondicional de Oasis.

Liam no estaba, pero Noel sí, que recibió en su ciudad natal el galardón de Compositor del Año y además recibió unas palabras de agradecimiento en vídeo del entrenador de su equipo Manchester City, el también catalán Pep Guardiola.

Lola Young o Bruno Mars, entre los premiados

Con permiso de Rosalía, la gran triunfadora de la velada de los BRIT 2026 fue la británica Olivia Dean, que tras haber ganado recientemente el Grammy a Mejor Nuevo Artista, se llevó cuatro de las cinco estatuillas a las que optaba y se consagró como una de las grandes promesas del panorama musical actual.

La intérprete londinense, con solo 26 años, partía como una de las favoritas de la edición y no decepcionó. A sus manos fueron a parar las dos categorías reina: Artista británica del Año y Álbum del Año para ‘The Art of Loving’, además de Mejor Artista Pop y Canción del Año para ‘Rein Me In’ a dúo con Sam Fender -que también logró el BRIT a mejor artista alternativo-.

También lograron estatuillas artistas como Lola Young, que aunque empataba a nominaciones con Dean, se tuvo que conformar únicamente con el galardón de Mejor Artista Revelación o la banda de rock alternativo Wolf Alice, que logró el de Grupo británico del Año.

En el ámbito internacional, además de Rosalía, fueron asimismo reconocidos la integrante de Blackpink Rosé y Bruno Mars y su ‘APT’ ganó como mejor canción, mientras que los neoyorquinos Geese se alzaron como mejor grupo y gritaron un: «Palestina libre. Que le jodan al ICE (fuerza migratoria estadounidense) al recibir el premio.

Nostalgia, sorpresas y espontáneos

Después de 49 ediciones establecidos en Londres, los BRIT se celebraron por primera vez en Mánchester, la cuna del ‘britpop’ y la noche arrancó por todo lo alto con el regreso del cantante británico Harry Styles a los escenarios tras una pausa de cerca de tres años.

El excomponente de la boyband británica ‘One Direction’ interpretó por primera vez en vivo su tema ‘Aperture’, el adelanto de su nuevo álbum ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, que se publicará el próximo 6 de marzo. Acompañado de un gran grupo de bailarines y una coreografía milimetrada, Styles levantó el ánimo de los asistentes.

El cartel estelar de actuaciones se completó, entre otros, con la artista británica RAYE, Wolf Alice, Alex Warren, las voces femeninas del grupo de k-pop HUNTR/X o el jovencísimo Sombr, que vivió uno de los momentos más tensos de la noche después de que un espontáneo invadiese el escenario en mitad de su actuación y tuviera que ser retirado por los agentes de seguridad.

También hubo momentos de nostalgia, como el que trajo la actuación del DJ y productor Mark Ronson, que tras ser galardonado con el BRIT a Contribución Destacada a la Música, hizo un popurrí de algunos de sus temas más célebres, y con aire retro homenajeó a la fallecida Amy Winehouse antes de dar paso a la gran sorpresa de la noche: Dua Lipa.

El momento más emotivo de la gala llegó casi al final y fue el homenaje póstumo a la leyenda del rock Ozzy Osbourne, fallecido en julio de 2025 a los 76 años, que recibió el BRIT póstumo a toda una trayectoria a través de su esposa, Sharon Osbourne y fue recordado con una versión del ‘No more tears’ (1991) de Black Sabbath a cargo de Robbie Williams y algunos de sus excompañeros de banda. EFE

