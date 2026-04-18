Los Pumas UNAM vencen al San Luis y saltan al segundo lugar del Clausura mexicano

2 minutos

San Luis Potosí (México), 17 abr (EFE).- Los Pumas UNAM derrotaron este viernes por 0-2 al San Luis y saltaron al segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En el inicio de la decimoquinta fecha del campeonato, el brasileño Juninho y Jordan Carrillo convirtieron por los universitarios, que dominaron la mayor parte del duelo y cuando no, defendieron bien.

La primera mitad fue de lucha. En el 37 el paraguayo Robert Morales disparó a puerta y falló por poco margen, en una peligrosa llegada al área de los Pumas, que se fueron delante cuatro minutos después con la pena máxima cobrada por Juninho.

En el cierre de la primera mitad, el brasileño Nathan Silva aceptó un balón del panameño Adalberto Carrasquilla y lo estrelló en el poste, pero en la segunda mitad, el San Luis comenzó mejor, dominó, aunque no lo pudo confirmar con goles.

En el 87, Carrillo amplió la ventaja de los universitarios con un remate de derecha al ángulo en un tiro libre.

San Luis se fue al ataque, creó oportunidades, mas careció de puntería.

Pumas llegó a ocho victorias, con seis empates, una derrota y 30 puntos, uno menos que el líder Guadalajara.

En otro partido de este viernes, el Querétaro empató 1-1 en el estadio del Mazatlán.

Un penalti bien cobrado por Brian Rubio puso delante a Mazatlán, en el minuto 30, y una pena máxima de Alí Ávila rescató el la igualada para Querétaro.

La decimoquinta jornada continuará el sábado, cuando el líder Guadalajara, entrenado por el argentino Gabriel Milito, recibirá al Puebla; el campeón Toluca visitará al América; Tigres UANL al Necaxa, Tijuana a Cruz Azul, Pachuca a Monterrey y Juárez al León.

El domingo el Santos Laguna recibirá al Atlas. EFE

gb/laa

(fotos)