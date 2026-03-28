Los rebeldes hutíes de Yemen vuelven a atacar Israel y entran en la guerra en Oriente Medio

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Los hutíes de Yemen reivindicaron el sábado un segundo ataque en pocas horas contra Israel, lo que marca la entrada de este grupo rebelde aliado de Teherán en el conflicto en Oriente Medio, que se inició hace un mes.

La intervención de los aliados yemeníes de Irán está generando preocupación por posibles alteraciones en las rutas marítimas del mar Rojo, ya sometidas a presión por el cierre de facto del estrecho de Ormuz.

Durante la reciente guerra de Israel en Gaza, los hutíes atacaron barcos en el mar Rojo, en apoyo al movimiento palestino Hamás.

Hasta el sábado, se habían mantenido al margen de la guerra de Estados Unidos contra Irán, pese a que el mar Rojo se había vuelto aún más vital.

Desde el inicio de las hostilidades, Arabia Saudita ha redirigido gran parte de sus exportaciones de petróleo a través del puerto de Yanbu en el mar Rojo para evitar el estrecho de Ormuz, que Irán dice haber cerrado al tráfico de potencias hostiles.

En un comunicado en X, el portavoz del grupo Yahya Saree declaró que los hutíes habían lanzado «misiles de crucero y drones» en dirección a «varios objetivos vitales y militares» en Israel.

Los rebeldes reivindicaron más temprano el sábado su primer ataque contra Israel desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

– «Completar los ataques» –

Israel anunció este sábado que atacó un centro iraní de desarrollo de armas navales, al señalar que la instalación desarrollaba «una amplia gama de armamento naval».

Un periodista de la AFP en Teherán reportó intensas explosiones y una columna de humo negro durante la noche.

La tarde del sábado, otra ola de detonaciones resonó en la capital durante varios minutos, sin información inmediata sobre los objetivos.

Un portavoz militar israelí afirmó que los ataques contra la industria militar iraní se habían intensificado y que «en unos pocos días» completarán «los ataques contra todos los componentes críticos».

«Echo de menos una noche de sueño en paz», dijo a la AFP una artista que vive en Teherán, y añadió que los bombardeos de la noche anterior fueron «tan intensos que daba la impresión de que todo Teherán temblaba».

– Medición de Pakistán –

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una oleada de ataques aéreos sobre Irán, que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, el conflicto se ha propagado a toda la región y golpea la economía global, especialmente por los problemas de suministro y el encarecimiento del petróleo y el gas.

Pakistán, que ha actuado como intermediario entre responsables estadounidenses e iraníes, acogerá el lunes en Islamabad a los ministros de Relaciones Exteriores de las potencias regionales Arabia Saudita, Turquía y Egipto para conversaciones sobre la crisis.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, agradeció a Islamabad «sus esfuerzos de mediación para frenar la agresión».

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo que esperaba «muy pronto» una reunión directa entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó el viernes que creía que Irán mantendría conversaciones con Washington en el plazo de una semana.

«Podría resolverlo todo», dijo.

En tanto, el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) anunció la llegada a Oriente Medio del USS Tripoli.

Este navío está al frente de un grupo naval que incluye «unos 3.500» marinos y soldados del cuerpo de Marines.

– Transporte marítimo en el mar Rojo –

Con el estrecho de Ormuz prácticamente intransitable, muchos cargamentos hacia y desde el Golfo han pasado por el puerto omaní de Salalah.

Sin embargo, el gigante naviero danés Maersk informó que las operaciones se habían suspendido temporalmente allí después de que un ataque con dron hiriera a un trabajador y dañara una grúa.

Por otro lado, se declaró un incendio después de que misiles y drones iraníes impactaran en la Zona Económica de Khalifa en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, hiriendo a seis personas.

La empresa Emirates Global Aluminium (EGA) informó de daños importantes a raíz del ataque.

También se ha visto afectado el tráfico aéreo. Este mismo sábado, las autoridades de Kuwait y de la ciudad de Erbil, en el Kurdistán iraquí, informaron de daños en instalaciones aeroportuarias en bombardeos.

En Irán, mientras tanto, se suspendió la producción en una gran planta siderúrgica en el suroeste tras bombardeos estadounidense-israelíes, según un comunicado de la Compañía Siderúrgica de Juzestán, citado por el diario Shargh.

Los Guardianes de la Revolución han advertido de que responderán a cualquier daño económico atacando instalaciones industriales en toda la región, después de haber lanzado advertencias similares sobre bases militares estadounidenses y hoteles que alojan a tropas norteamericanas.

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