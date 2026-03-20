Los reyes abordaron en el Vaticano la visita a España del papa y el compromiso por la paz

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Roma, 20 mar (EFE).- El rey Felipe VI y la reina Letizia abordaron en sus reuniones de este viernes con León XIV y posteriormente con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, la próxima visita del papa a España en junio, algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y la importancia de un compromiso constante en favor de la paz.

«Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y España, que tendrán un momento significativo en el próximo Viaje Apostólico del Santo Padre», informó en un comunicado el Vaticano sobre las reuniones que mantuvieron en el Vaticano.

En ese contexto, añadió la breve nota vaticana, «se hizo referencia a algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y a la misión de la Iglesia en la sociedad».

«Por último, se abordaron algunos temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional», explicó el Vaticano.

Los reyes de España y León XIV mantuvieron un encuentro de 50 minutos en la Santa Sede, en la primera audiencia que el pontífice ofrece a Felipe VI y Letizia, previa al viaje que el papa realizará el próximo mes de junio a España.

Posteriormente se reunieron en la Secretaría de Estado con Parolin y con el Secretario de la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, Paul Richard Gallagher.

Los reyes, acompañados por el ministro español de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa, llegaron a las 10:15 hora local (09.15 GMT) al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano, donde fueron recibidos con honores por un piquete de la Guardia Suiza.

Como en anteriores visitas a la Santa Sede, la reina Letizia acudió a la cita con el pontífice vestida de blanco, haciendo uso del privilegio reservado a las reinas de países católicos, luciendo un vestido en ese tono coordinado con accesorios en color beige.

Tras esta reunión, los tres posaron para la foto oficial con el papa y después los reyes presentaron a León XIV a los miembros de la delegación oficial y se intercambiaron regalos con motivo de esta visita.

Los reyes regalaron a León XIV un facsímil del libro de horas de Felipe II, del siglo XVI, que fue el manuscrito predilecto del monarca y le acompañó durante toda su vida, la obra más rica y característica realizada en el escritorio del Real Monasterio de El Escorial, donde se conserva.

También le obsequiaron con una manta de butaca fabricada a mano en lana merina y seda natural por el taller de artesanía textil Ábbate, miembro de la Alianza por la Lana, proyecto que busca promover y proyectar el valor de la lana española, mientras que para el secretario de Estado, el libro de ensayos ‘Sacred Spain. Art and Belief in the Spanish World’.

Mientras que Leon XIV regaló por su parte a los reyes un libro sobre el Palacio Apostólico, un relieve en bronce de la Virgen con el niño y el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz.

Tras la audiencia con el papa, los reyes se trasladaron a la Basílica papal de Santa María la Mayor, en el centro de Roma, donde Felipe VI tomo posesión de su cargo como protocanónigo de este templo, una tradición de siglos reservada a la monarquía española. EFE

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