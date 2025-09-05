Los rusos comen poco pescado, dice Putin

2 minutos

Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este viernes que los rusos comen poco pescado.

«Según los estándares del Ministerio de Sanidad, no alcanzamos la cuota de consumo de mariscos y pescado. Creo que se necesita consumir unos 28 kilogramos per cápita al año, y actualmente estamos en unos 23 kilogramos», declaró durante el X Foro Económico Oriental en Vladivostok, citado por TASS.

Según el mandatario ruso, para solucionar este problema se debe abordar el problema logístico de las regiones del interior de Rusia.

El Lejano Oriente representa el 75 % de la pesca de los productos del mar y el 65 % de su procesamiento, que luego se transportan hacia el resto de Rusia, lo que aumenta considerablemente los costes, sostuvo Putin.

Durante el mismo evento, el director de la Agencia Federal para la Pesca, Iliá Shestakov, declaró a TASS que la captura de salmón para finales de este año ascendería a las 400.000 toneladas, casi el doble que el año anterior.

Rusia lleva años tratando de inculcar a la población una dieta que incluya más los pescados y mariscos.

Durante casi diez años la capital rusa acoge un festival anual dedicado al consumo del pescado, reuniendo en distintos puntos de la ciudad mercados que concentran productos de todas las costas rusas.

Sin embargo, incluso en este tipo de iniciativas que tratan de hacer más accesibles este tipo de productos, se observan precios demasiado elevados para el salario de un ruso medio.

Por ello, muchos de estos productos se dirigen en gran parte a la clase más pudiente, que puede permitirse pagar los 9.000 rublos (110 dólares) que cuestan cada 100 gramos de caviar de esturión.

En España se consumen unos 45 kilogramos de pescado por persona al año, en Portugal, unos 56 kilogramos.EFE

mos/jgb