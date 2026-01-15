Los rusos consideran a la UE más un enemigo que a Estados Unidos, revela una gran encuesta

Madrid, 15 ene (EFE).- Los rusos consideran ahora a la UE más un enemigo que a Estados Unidos mientras que la política estadounidense «America First» está acercando a la población mundial a China. Estas son dos de las principales conclusiones sacadas de una encuesta publicada este jueves por el Consejo de Relaciones Exteriores (ECFR) en colaboración con la Universidad de Oxford.

La encuesta, realizada en noviembre de 2025 en 21 países con 25.949 encuestados, también arrojó datos que afirman que los aliados de EE.UU., especialmente en Europa, se sienten cada vez más distantes y la mayoría de los europeos ya no ven al país norteamericano como un aliado fiable.

«Esta encuesta muestra que el mundo cree que Occidente ha muerto», declaró el cofundador y director del ECFR, Mark Leonard, al comentar los resultados.

A pesar de ser anterior a la intervención de Trump en Venezuela, muchas de las tendencias identificadas en el informe de la encuesta podrían verse reforzadas por esa acción, según dice el documento.

Entre las principales conclusiones de esta última encuesta del ECFR, se incluye que los ciudadanos de las principales potencias medias esperan que la influencia global de China crezca durante la próxima década.

Sudáfrica, Brasil y Turquía fueron los países que más apoyaron esa idea, con un 83 %, un 72 % y un 63 % respectivamente.

Por su parte, la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea espera que China se convierta en el líder mundial de desarrollo de tecnologías de energía renovable, una opinión reforzada en comparación a hace dos años.

A diferencia de lo esperado para China, los encuestados de la Unión Europea (37 %), China (34 %), Ucrania (32 %) y EE.UU (43 %), no esperan que Estados Unidos gane más influencia global en la próxima década.

Además, solamente un 16 % de los ciudadanos de la UE considera a Estados Unidos un aliado y un 20 % lo ve como un enemigo.

Por otra parte, un 55 % de los ciudadanos de la Unión Europea expresó preocupación por una gran guerra europea, un 57 % por armas nucleares y un 40 % está preocupado por una invasión rusa en su país.

De hecho, un 46 % de los europeos no cree que la UE sea una potencia capaz de tratar en igualdad de condiciones con Estados Unidos y China y casi la mitad (un 49 %) duda de que el futuro traiga algo bueno a sus países.

La percepción que se tiene sobre Europa cambió principalmente entre los encuestados de Rusia, quienes ven a Europa como un adversario en un 51 %, frente al 42 % del año pasado.

Frente a ello, menos rusos consideran a Estados Unidos un adversario que en años anteriores: en esta encuesta, solo lo consideraron así un 37 %, mientras que el año pasado fue un 48 % y el anterior, un 64 %.

China también cambió su perspectiva sobre Europa, pues cuando se les preguntó si las políticas estadounidenses eran parecidas a las europeas, la mayoría pensó que eran diferentes (un 55 %), frente al 57 % que pensaba en 2024 que eran similares.

Además, China fue uno de los pocos países que consideró a la UE una gran potencia, con un 59 % de los votos.

Frente a estos resultados, Leonard afirmó que «la campaña de Trump de poner a Estados Unidos primero ha hecho que este país sea menos popular entre sus aliados y ha contribuido a situar a China en una posición privilegiada».

Por su parte, el coautor e historiador Timothy Garton Ash subrayó: «Los europeos están asumiendo por fin la cruda realidad de un mundo posoccidental. Al reconocer que ya no pueden depender de EE.UU o China se preguntan si pueden confiar en sí mismos». EFE

