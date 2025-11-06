Los salarios reales en Japón caen por noveno mes consecutivo entre aumento de la inflación

Tokio, 6 nov (EFE).- Los salarios reales en Japón cayeron un 1,4 % en septiembre, según datos oficiales publicados este jueves, marcando la novena bajada mensual consecutiva en el país asiático entre la preocupación por el aumento de la inflación debido al alza de los precios de los alimentos básicos.

El salario nominal japonés, que incluye el salario base, las horas extra y otros bonos, aumentó un 1,9 % con respecto a septiembre del año pasado, según el informe publicado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

Sin embargo, los salarios reales no han logrado superar el alza generalizada de los precios. El pasado septiembre, los productos de alimentación sufrieron un aumento de un 7,6 %, la energía se encareció en un 2,3 %, y la electricidad un 3,2 %, según los datos más recientes de la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

En total, el índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 2,9 % interanual en septiembre, por encima del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ).

De esta forma, el salario nominal, que ahora se sitúa en 297.145 yenes (unos 1677 euros), sigue siendo insuficiente para compensar la inflación, y hace que el salario real medio japonés siga teniendo un crecimiento negativo.

Estos datos sobre salarios son los primeros en ver la luz desde que Sanae Takaichi accedió al cargo de primera ministra del archipiélago a finales de octubre.

La primera mandataria mujer de Japón, representante del ala dura conservadora del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), se ha comprometido a poner freno a la persistente inflación y a la pérdida real de los salarios.

Paralelamente, el mayor sindicato nipón, conocido como Rengo, reclama un incremento salarial del 5 % o mayor para el año próximo, después de que el pasado agosto consiguieran que el Gobierno japonés realizara una subida histórica del salario mínimo interprofesional, del 5,25 % de media. EFE

