Los suizos votarán en referéndum la actual política nacional de exportación de armamento

2 minutos

Ginebra, 17 abr (EFE).- Los suizos serán llamados a votar en referéndum sobre la actual política de exportaciones de armamento del país, en concreto sobre las recientes flexibilizaciones de ella que permiten la venta de armas a ciertos países incluso si estuvieran involucrados en conflictos, informó la televisión nacional RTS.

Una alianza compuesta por partidos de centro e izquierda, junto a varias ONG, depositó este viernes más de 75.000 firmas, sobrepasando las 50.000 necesarias para que se pudiera organizar la consulta pública, que probablemente se celebrará en septiembre o noviembre de este año.

El referéndum busca impugnar la decisión aprobada en diciembre por el Parlamento suizo, que contempla excepciones al tradicional principio de neutralidad nacional según el cual el país no puede vender armamento a países implicados en conflictos.

La decisión parlamentaria, adoptada no sin polémica, establece que 17 países de la Unión Europea y otros como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda o Argentina sí podrían adquirir armamento suizo incluso si estuvieran involucrados en un conflicto armado, al tener regímenes de exportación similares.

La medida se tomó después de años de discusiones parlamentarias en torno a si brindar o no asistencia militar a Ucrania para su defensa de la invasión rusa, aunque ese país no se incluyó finalmente en la lista de países beneficiados por la flexibilización.

Desde el inicio de la contienda, Suiza ha vetado a países como España, Dinamarca o Alemania la reexportación de material de guerra helvético a Ucrania, basándose precisamente en su principio de neutralidad. EFE

abc/rod