Los talibanes afirman haber capturado un puesto paquistaní y matado a 14 soldados

2 minutos

Kabul, 14 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa del Gobierno talibán afirmó este sábado que las fuerzas afganas llevaron a cabo una operación de represalia contra posiciones militares de Pakistán en la frontera y aseguraron haber capturado un puesto militar y causado 14 bajas entre las tropas paquistaníes.

«En respuesta a los crímenes cometidos por el régimen militar paquistaní, las Fuerzas de Defensa afganas llevaron a cabo operaciones a lo largo de la Línea Durand en la zona oriental de las provincias de Kunar y Nangarhar», señaló el ministerio en un comunicado.

Los talibanes indicaron que la operación se realizó en respuesta a lo que describió como crímenes cometidos por el régimen militar paquistaní.

«Durante la operación, un puesto militar paquistaní fue capturado, 14 soldados murieron y otros 11 resultaron heridos», añadió.

Según informaron los talibanes a EFE, las fuerzas paquistaníes dispararon aproximadamente 270 cohetes en las últimas 48 horas contra varios distritos de la provincia de Kunar, incluido un instituto en el distrito de Dangam, donde tres personas resultaron heridas.

«El régimen militar paquistaní bombardeó con artillería un instituto en el distrito de Dangam de la provincia de Kunar», dijo a EFE el director de Información y Cultura de Kunar, Zia Ur Rahman Speenghar.

Los ataques se producen en medio de una escalada de tensiones entre Kabul e Islamabad a lo largo de la Línea Durand, una frontera disputada de unos 2.600 kilómetros que separa a los vecinos del sur de Asia y que ha sido escenario de enfrentamientos en las últimas semanas.

La madrugada del jueves, Pakistán bombardeó varios puntos de Afganistán, incluida Kabul, zonas del sur del país y un depósito de combustible cerca del aeropuerto de Kandahar que, según los talibanes, abastecía vuelos civiles y aeronaves de la ONU y organizaciones humanitarias.

Horas después, la misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó que al menos cuatro civiles murieron y otros 14 resultaron heridos en el ataque, entre ellos mujeres y niños.

Según el organismo, al menos 75 civiles han muerto y otros 193 han resultado heridos en Afganistán desde el inicio de las hostilidades el pasado 26 de febrero, después de que Pakistán acusara a Kabul de permitir la presencia de grupos armados que operan contra su territorio. EFE

lk-lgm/psh