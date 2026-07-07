Los talibanes piden ayuda a la ONU para gestionar el retorno de millones de afganos

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Kabul, 7 jul (EFE).- El Gobierno talibán pidió este martes a la ONU inversiones en vivienda y empleo para absorber a los más de ocho millones de refugiados afganos que, según sus cifras, han regresado al país desde 2021, durante una reunión que marcó el cierre de la visita de dos altos cargos del organismo internacional.

«Se debe prestar atención a la construcción de viviendas para los refugiados y a la creación de oportunidades de empleo adicionales», reclamó el viceprimer ministro de Asuntos Administrativos talibán, Abdul Salam Hanafi, durante un encuentro conjunto en Kabul con el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander De Croo, y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih.

Según un comunicado difundido por el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, el viceministro elevó a más de ocho millones el volumen de retornos desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, en medio del endurecimiento de las expulsiones y retornos desde países vecinos como Pakistán e Irán, lo que ha aumentado la presión sobre comunidades ya golpeadas por la pobreza y la falta de infraestructuras.

Además, el líder fundamentalista denunció que estos refugiados fueron «expulsados por la fuerza» de los países vecinos en violación del derecho internacional.

De acuerdo con los talibanes, De Croo declaró que el PNUD y otras organizaciones asociadas están preparados para brindar la cooperación necesaria en las áreas de fortalecimiento del sistema económico y el comercio regional, el desarrollo de infraestructuras, el avance agrícola y la expansión del riego.

Por su parte, el alto comisionado de ACNUR, Barham Salih, enfatizó la importancia de la cooperación con las organizaciones humanitarias y aseguró que la asistencia de su agencia continuará para apoyar la reintegración de los desplazados, según la nota oficial del Gobierno afgano.

La reunión en Kabul puso fin a una misión conjunta de tres días de la ONU iniciada el pasado domingo, en la que los altos cargos visitaron también comunidades afectadas por terremotos en la provincia oriental de Nangarhar para evaluar sobre el terreno la falta de servicios básicos.

Desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, Afganistán ha sufrido una fuerte contracción de la ayuda internacional y restricciones crecientes sobre las mujeres, incluidas limitaciones que han afectado el trabajo humanitario y el acceso de la mitad de la población a educación, empleo y espacios públicos. EFE

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