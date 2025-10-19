Los talibanes subrayan que la firma del acuerdo no supone aceptar la frontera con Pakistán

Kabul, 19 oct (EFE).- El ministro de Defensa del régimen talibán, Mawlawi Mohammad Yaqoob, aseguró este domingo que Afganistán no reconoce la Línea Durand como frontera oficial con Pakistán, en respuesta a la referencia incluida en el comunicado de Catar tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado en Doha entre ambos países.

«Que Catar haya usado el término ‘frontera’ no forma parte de nuestro acuerdo; no hemos aceptado eso», afirmó Yaqoob en un vídeo difundido por medios afganos. «La Línea Durand es una cuestión entre pueblos, no entre gobiernos (…) Su reconocimiento no corresponde a ninguna administración en solitario», añadió.

La nota difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores catarí expresó este domingo «la esperanza de que este importante paso contribuya a poner fin a las tensiones en la frontera entre los dos países hermanos» y siente las bases de una paz sostenible en la región.

El ministro afgano subrayó que ambas partes crearán un mecanismo técnico conjunto para revisar las violaciones del pacto y evitar nuevos incidentes, con el objetivo de «dejar atrás la guerra y avanzar hacia relaciones de buena vecindad y comercio».

Por su parte, el portavoz del Emirato Islámico, Zabihullah Mujahid, aclaró en la red X que las declaraciones públicas tras la firma del acuerdo «no constituyen una declaración conjunt y reiteró que la posición del Gobierno afgano sigue siendo la misma que han mantenido anteriormente.

«En las declaraciones (del comunicado qatarí), la frase ‘no se dará apoyo a los ataques de aquellos grupos que están en contra del Gobierno paquistaní’ refleja la postura constante del Emirato Islámico de que el territorio de Afganistán no será permitido para ser utilizado contra ningún otro país», escribió este domingo Mujahid en X.

«No apoyamos ataques contra ningún otro Estado y siempre hemos mantenido esta posición», añadió.

Las declaraciones se producen horas después de la firma del acuerdo en Doha, mediado por Catar y Turquía, que establece un cese inmediato de hostilidades y prevé una nueva ronda de conversaciones en Estambul el próximo 25 de octubre.

La Línea Durand, trazada en 1893 por el Imperio británico, delimita los actuales territorios de Afganistán y Pakistán a lo largo de 2.600 kilómetros y ha sido fuente constante de tensiones entre ambos países.

Kabul nunca la ha reconocido como frontera internacional, alegando que divide comunidades pastunes a ambos lados, mientras que Islamabad la considera la línea fronteriza oficial. EFE

