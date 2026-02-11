Los trabajadores de una minera canadiense secuestrados en México fueron confundidos con criminales

Los diez trabajadores de una minera canadiense secuestrados en México, cinco de ellos encontrados sin vida, fueron confundidos con criminales en el marco de las disputas internas del cartel de Sinaloa, informó este martes la secretaría de Seguridad.

En la conferencia de prensa presidencial matutina, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, dijo que los autores del secuestro pertenecen a los «Chapitos», una facción ligada a los hijos del capo narco Joaquín el «Chapo» Guzmán, encarcelado en Estados Unidos.

Cuatro detenidos mencionaron que los mineros «fueron confundidos (…) con integrantes de un grupo antagónico», dijo el funcionario a preguntas de los periodistas.

Los trabajadores de la minera Vizsla Silver, entre ellos ingenieros y geólogos, fueron tomados como rehenes por un comando armado el 23 de enero en el municipio de Concordia, en noroeste del país, donde los «Chapitos» y los «Mayos» mantienen una guerra intestina desde 2024 al interior el Cartel de Sinaloa.

La Fiscalía General localizó el pasado viernes cuerpos en una fosa clandestina y la noche del lunes confirmó que cinco cadáveres corresponden a los mineros.

Las autoridades desplegaron más de mil efectivos para su búsqueda, tras el secuestro de este grupo tan numeroso de trabajadores de una empresa internacional, algo inusual.

Este caso ha ocupado amplios espacios en la prensa mexicana en momentos en que el gobierno asegura que la inseguridad va a la baja.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes en su rueda de prensa que en un comparativo con septiembre de 2024, cuando asumió el gobierno, en enero pasado se registró una disminución de 42% en los homicidios.

Sinaloa es sacudido por una oleada de violencia que deja más de 1.700 personas asesinadas y casi 2.000 desaparecidos en poco más de un año.

