Los vecinos de un humilde barrio de Teherán se preguntan por qué fue atacado por Israel

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Jaime León

Teherán, 27 mar (EFE).- Un hombre llora desconsolado llevándose las manos a la cara;Cerca de él una mujer aúlla de dolor; A su lado dos chicas jóvenes se secan lágrimas. Estamos en el barrio de 13 de Aban del sur de Teherán y nadie sabe porqué este barrio fue bombardeado la pasada madrugada por Estados Unidos e Israel.

En la calle Rajaei de este barrio de clase trabajadora 13 de Aban -llamado así por el aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979-, un edificio está en ruinas y los colindantes han sufrido daños.

Los equipos de rescate aún buscan supervivientes entre los escombros provocados por el ataque de las 04.00 de la mañana hora local (0:30 GMT) y que despertó a los vecinos de la zona.

“Esta es una zona residencial y no sé por qué han atacado estos edificios”, dice a EFE Mohamed, carpintero de 42 años que vive a dos calles, una confusión compartida por otros.

Mohamed cuenta que en el edificio golpeado vivían muchos afganos, al igual que en el resto del humilde barrio habitado por trabajadores de clase baja.

De hecho, una multitud de afganos espera noticias con gestos de desasosiego tras la cinta policial que se ha colocado para evitar el paso de personas.

Allí, un joven con gafas no para de llorar y prefiere no hablar con los medios.

Otra mujer de gesto preocupado y que no para de hacer llamadas que parece que nadie le responde dice que “no tiene permiso para hablar”.

Una joven llora y su madre explica que un amigo suyo vive en ese edifico y no lo pueden localizar.

El Ejército de Israel anunció la madrugada del viernes nuevos ataques “contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán” por 28 días consecutivos.

Pero en este barrio del sur de Teherán no hay bases militares, ni instalaciones de producción de defensa que se sepa. Hay una comisaria cercana, pero no es especialmente grande ni importante.

En otros ataques que alcanzaron edificios civiles, Estados Unidos e Israel atacaron bases militar o policiales cercanas, como ocurrió en el barrio de Haft Chenar, donde un bombardeo contra una gran comisaria destruyó bloques de vecinos.

En las últimas 24 horas han muerto 44 civiles en ataques estadounidenses e isralíes en las ciudades de Isfahán y Qom, en el centro del país.

En los 28 días de guerra casi la mitad de los muertos son de hecho civiles, según los datos de la ONG opositora con sede en Estados Unidos HRANA.

Sus cifras indican que 3.329 personas han muerto en el conflicto hasta ahora, 1.492 de ellos civiles, incluidas las 165 niñas de una escuela de la sureña ciudad de Minab. EFE

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