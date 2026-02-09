Los vuelos de Iberia y Air Europa desde Cuba a Madrid pararán a repostar en Santo Domingo

2 minutos

(Actualiza la EC1541 con más datos)

Madrid, 9 feb (EFE).- Los vuelos de las aerolíneas españolas Air Europa y de Iberia que viajen desde La Habana (Cuba) a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, en República Dominicana, por la falta de combustible en el aeropuerto de la capital cubana, han confirmado a EFE fuentes de ambas compañías.

Air Europa ha destacado que esta situación se producirá a partir de este martes y al menos hasta el viernes, lo que afectará a los horarios previstos de llegada a Madrid, mientras que Iberia ha confirmado esa «escala técnica» en República Dominicana.

«Debido a la falta de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí, si viajas desde La Habana a Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero te informamos de que, aunque nuestra operativa está confirmada, los vuelos tendrán algunos ajustes y será necesaria una parada técnica de repostaje en Santo Domingo», ha explicado Air Europa este lunes.

Los vuelos despegarán a las 21.05 hora local y aterrizarán en Madrid a las 13.35 horas del día siguiente, ha informado Air Europa, que ha lamentado los inconvenientes que esta situación ajena a la compañía puedan ocasionar.

Por su parte, Iberia también ha activado una flexibilización de tarifas para que aquellos clientes con billetes a Cuba ya emitidos puedan realizar cambios voluntarios en su viaje, en caso de que esa situación ocasione algún problema a los viajeros.

También ha detallado que, en estos momentos, no existe confirmación de que esta situación vaya a derivar en cancelaciones de la operativa entre Madrid y Cuba y ha asegurado que monitoriza de forma permanente la evolución de la situación. EFE

jfd-crn/may-lss