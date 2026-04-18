Lovecraft y el terrorífico ‘Cthulhu’ regresan a los videojuegos con una aventura de acción

4 minutos

Javier Picazo Feliú

Madrid, 18 abr (EFE).- El escritor H.P. Lovecraft (1890-1937), uno de los grandes referentes de la literatura fantástica y de terror, regresa al mundo de los videojuegos para recuperar su mitología de dioses antiguos y tenebrosos como ‘Cthulhu’ en una aventura gráfica de acción e investigación en las profundidades del océano que sirve de homenaje al padre del «horror cósmico».

‘Cthulhu: The Cosmic Abyss’ (multiplataforma, 16 abril) es todo lo que un buen amante a los videojuegos de investigación y terror puede esperar y lo que todo buen lector de Lovecraft hubiera soñado vivir en primera persona.

El título, desarrollado por ‘Big Bad Wolf’ (creadores de otros juegos de terror como ‘Vampire: The Masquerade’) y distribuído por ‘Nacon’, se presenta como un thriller en el que el jugador deberá ir desvelando una historia que nos traslada al año 2053, en un planeta con los recursos naturales agotados y en donde el océano parece la única salida para sobrevivir.

Bajo esta premisa, el jugador toma el control de Noah, un investigador con la misión de descubrir la causa de la desaparición de un grupo de mineros en unos restos arqueológicos escondidos en el fondo del Pacífico en lo que parece una ciudad legendaria que desafía las leyes de lo humano.

En ese entorno el protagonista deberá sobrevivir, a lo largo de 7 capítulos con una duración de alrededor de 15 horas, no solo al abismo oceánico sino a los horrores que lo habitan, en un título que ofrece dos modos de dificultad, un modo “Investigación” (sin apenas ayudas) y el modo “Exploración”, en el que nos asiste durante toda la aventura una IA con pistas para solucionar los rompecabezas.

Locura, terror y acción en el fondo del Océano

Un juego en el que todo está amenizado con sustos, monstruos espeluznantes, combates esporádicos y varias herramientas a disposición del personaje principal para superar la pesadilla, como un sonar para navegar en la oscuridad del lecho marino y localizar objetos o una interfaz para revisar las pistas y analizar lo que el jugador vaya encontrando.

El juego también bebe del universo del escritor estadounidense al incorporar un sistema de “gestión de la cordura”, una barra de estado que afecta a la percepción de la realidad, alterando las habilidades del jugador, lo que ve y que va comprometiendo sus decisiones y los posibles finales del juego.

Como cabe esperar, el juego gira en torno a la figura de ‘Cthulhu’, símbolo de la cultura contemporánea y criatura central de parte de la obra de Lovecraft a modo de dios primigenio de su afamada mitología.

Una criatura abominable e inmensa con forma de “kraken” (pulpo gigante) y base de su obra “Los mitos de Cthulhu”, cumbre de un género literario propio en el que figuran títulos como “La llamada de Cthulhu”, “Historia del Necronomicón” o “En las montañas de la locura”.

Un autor y un universo que ya ha inspirado en el pasado grandes éxitos en los videojuegos como el premiado ‘Bloodborne’ (2005, Playstation 4), el mítico ‘Alone in the Dark’ original (1992, PC), ‘Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth’ (2006, PC) o ‘Sherlock Holmes:The Awakened’ (multiplataforma, 2023) que unía su terrorífico mundo de locura con el detective más famoso de la literatura.

La criatura y su universo también han inspirado proyectos editoriales como los libros para jugar como “Choose Cthulhu”, financiados mediante micromecenazgo, juegos de rol, “escape rooms” inspiradas en los mitos de Cthulhu y varios homenajes en cine y cómic para ensalzar a uno de los maestros del terror contemporáneo.

‘Cthulhu: The Cosmic Abyss’ llega para trasladar ese universo a un título con unos gráficos y unos efectos sonoros sorprendentes, una historia que engancha y mantiene la intriga desde el inicio, y unas mecánicas sólidas y entretenidas.

Un juego que sirve para descubrir el mundo del escritor con una historia inédita en el fondo del océano, angustiosa y vertiginosa, que mantiene la tensión hasta un desenlace en el que, dependiendo de las decisiones, mostrará diferentes finales cada cual más sorprendente. EFE

jpf/alf

(foto)(video)