Lukashenko afirma que Trump no logrará nada durante su mandato

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Moscú, 18 abr (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró hoy que su homólogo estadounidense, Donald Trump, no logrará nada durante su mandato de cuatro años y le calificó de líder «temporal».

«¿Qué es el? Un líder temporal, tiene cuatro años. ¿Qué podrá hacer en cuatro años? Nada. No hará nada. Por eso, un presidente debe tener tiempo», aseveró en una entrevista al canal de televisión ruso RT.

Lukashenko, que lleva 31 años en el poder, señaló que el problema de muchos líderes occidentales es su poco tiempo en el poder, por lo que tratan de sacar máximo provecho personal durante el corto tiempo que están en sus cargos en vez de actuar en interés de sus pueblos.

En particular arremetió contra el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

«Son temporales. Llegaron, arrebataron y se fueron, esa es la base de sus políticas. No piensan en los pueblos de Francia, Alemania u otros. Y ese es el problema de ellos», dijo.

Reconoció que cualquier negociación con Occidente es difícil, pero se mostró dispuesto a ellas partiendo de los intereses del pueblo bielorruso.

«Cualquiera que sea la negociación con Occidente que lleva a cabo, yo comprendo que no soy ‘el hijo de puta’ de ellos», dijo, parafraseando la célebre frase sobre el dictador nicaragüense Anastasio Somoza atribuida a Franklin D. Roosvelt.

«Ellos me masticarán y luego me escupirán con mucho gusto. Yo comprendo esto perfectamente», añadió, al señalar que Minsk está obligada a llevar a cabo una política de Exteriores «multivectorial» dictada por las condiciones económicas.

Aunque ha expresado en varias ocasiones su disposición a abandonar el poder, Lukashenko sigue aferrado al mando de Bielorrusia desde 1994 pese a la condena internacional.EFE

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