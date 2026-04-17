Lukashenko dice que si Estados Unidos no pudo con Irán «mejor que no se meta con China»

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Moscú, 17 abr (EFE). – El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó este viernes en una entrevista que si Estados Unidos no pudo vencer a Irán, será mejor «que no se meta con China».

«En términos de poder, son una superpotencia, pero no tienen superfuerza», dijo Lukashenko a la cadena RT.

Según el mandatario bielorruso, el principal enemigo de EE.UU. es China. «Si los estadounidenses no pudieron controlar Irán, como ya dije hace mucho tiempo, mejor que no se metan con China», agregó.

A la vez, según Lukashenko, la situación actual da esperanza de que Washington tenga en cuenta no solo los intereses de otras grandes potencias, como China y Rusia, sino también los de países pequeños.

El líder bielorruso, cuya victoria en las elecciones de 2020 no fue reconocida por la oposición, aseguró que en su país hay más democracia que en Estados Unidos, ya que lanzó un ataque contra una escuela iraní y también apoya los bombardeos mortales de Israel.

Lukashenko, en el poder desde hace más de tres décadas, hace estas declaraciones en medio de un proceso de acercamiento con Estados Unidos, que comenzó el año pasado con la liberación de varios presos políticos bielorrusos a cambio del levantamiento de parte de las sanciones impuestas contra Minsk.EFE

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