Lula arremete contra EEUU por designar grupos criminales de Brasil como terroristas

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente este viernes a Estados Unidos por designar como grupos terroristas a las dos mayores facciones criminales de Brasil y advirtió contra «jugar con la soberanía» del gigante suramericano.

«No aceptamos que nos traten como niños. No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla», dijo en un evento oficial el izquierdista, visiblemente enojado.

«No jueguen con la soberanía de este país, no jueguen con nuestra democracia», agregó.

A pesar de la oposición del ejecutivo de Lula, el gobierno estadounidense designó el jueves como organizaciones terroristas a los grupos criminales Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

Los dos surgieron en las cárceles brasileñas y se han expandido por todo el país y fuera de sus fronteras.

Hoy, son las facciones más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en Brasil y controlan amplias zonas urbanas, inclusive algunas favelas de Rio de Janeiro, en el caso del CV.

– «Trump quiere un Osama Bin Laden» –

«Son terroristas porque atormentan a las familias, las comunidades y la ciudad», dijo Lula, pero «no son los terroristas que (el presidente estadounidense Donald) Trump está buscando. Trump quiere un Osama Bin Laden».

Agregó que la lucha contra esas facciones se debe llevar desde dentro de Brasil.

La inseguridad es la mayor preocupación de los brasileños.

El izquierdista, que buscará la reelección en los comicios de octubre, había reiterado su oposición a esta medida durante su visita a Trump este mes en la Casa Blanca.

Lula dijo que pasó «tres horas» con Trump y que compartió con él documentos específicos sobre la lucha contra el crimen organizado.

Luciano Flores, de la dirección de cooperación internacional de la Policía Federal, dijo a la AFP que el PCC y el CV «no se encuadran dentro de lo que la ley tipifica como organizaciones terroristas».

En cambio, son calificadas como «organizaciones criminales con actuación internacional».

Estados Unidos y Brasil firmaron un acuerdo en abril para estrechar la colaboración el tráfico de armas y drogas.

El vicepresidente Geraldo Alckmin dijo el viernes que la medida tomada por Washington «puede tener consecuencias en el sistema financiero y la economía» y «no va a resolver nada en el combate al crimen».

La decisión de Estados Unidos tuvo lugar dos días después de que Trump recibiera en privado al gran rival de Lula en los comicios, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El legislador aseguró haberle pedido al republicano, un aliado de su padre, que tomara esa medida.

En un video en Instagram tras la decisión estadounidense, Flávio dijo que con ese viaje hizo «más por Brasil y por la seguridad de los brasileños» que Lula en sus tres mandatos no consecutivos.

Lula criticó a Flávio Bolsonaro por «no tener verguenza para traicionar la patria yendo a Estados Unidos para pedir una intervención estadounidense en Brasil».

Las últimas encuestas muestran a Lula levemente por encima de Bolsonaro.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a bandas criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano.

Esa designación permite, a juicio de Washington, extender todo tipo de operaciones -policiales, de inteligencia y contrainsurgencia- a los líderes de esas bandas y a sus intereses, en todo el mundo.

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