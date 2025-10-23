Lula confirma su candidatura para 2026 mientras la derecha busca al sustituto de Bolsonaro

Río de Janeiro, 23 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que disputará las elecciones de octubre de 2026 y aspirará a un cuarto mandato, en un momento en el que la derecha aún no tiene un candidato claro tras la condena a prisión del exmandatario Jair Bolsonaro.

Lula confirmó su intención de presentarse a la reelección en un escenario inusual, en mitad de una declaración conjunta con su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, con el que se reunió en el marco de una gira para estrechar lazos con el Sudeste Asiático.

«Voy a cumplir 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que cuando tenía 30. Y voy a disputar un cuarto mandato en Brasil», le dijo el líder progresista a Subianto, en Yakarta.

Lula, quien meses atrás ya había dejado entrever que se postularía a la reelección, agregó que pese a que su mandato termina a finales de 2026 «está preparado para disputar otras elecciones».

De nuevo al ruedo político

La confirmación de Lula como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), formación que él mismo fundó en 1980 con un grupo de sindicalistas e intelectuales de izquierdas, marca un nuevo capítulo de cara a los comicios de 2026.

De resultar electo, sería la primera vez que un mismo candidato ejerce por cuarta vez la jefatura de Estado, pues el antiguo tornero mecánico ya gobernó en dos periodos consecutivos entre 2003 y 2010.

Antes, el líder progresista, que se convertirá en octogenario el próximo 27 de octubre, se presentó a tres elecciones en las que terminó derrotado en segunda vuelta.

En 2018, Lula quiso disputar las elecciones, pero fue inhabilitado por una condena por corrupción que lo mantuvo en la cárcel por 580 días y que posteriormente fue anulada por la Corte Suprema.

El líder progresista llegó de nuevo al poder en 2023 tras derrotar al entonces presidente Jair Bolsonaro, hasta ahora, su mayor rival político.

El bolsonarismo busca a su candidato

Con Bolsonaro inhabilitado y condenado a 27 años de prisión por intentar derrocar a Lula, tras perder las elecciones de 2022, queda por saber cuál candidato absorberá todo el capital político del líder ultraderechista.

Brasil volverá a las urnas el 4 de octubre del próximo año y los sondeos electorales coinciden en que Lula se impondría a cualquiera de los posibles candidatos del centro, derecha y extrema derecha.

La baraja, sin embargo, aún está nebulosa.

Tarcísio de Freitas, quien fue ministro de Bolsonaro y parecía ser el candidato con opciones de vencer a Lula, ha insistido en que disputará la reelección por la gobernación de São Paulo.

Los actuales gobernadores de Minas Gerais, Romeu Zema, y de Paraná, Carlos Roberto Massa, más conocido como Ratinho Jr., hijo de un popular presentador de televisión, sí que pretenden lanzarse a la carrera presidencial, pero hay dudas sobre su alcance nacional.

Todos siguen a la espera de una suerte de «bendición» de Bolsonaro, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por riesgo de fuga y supuestas maniobras para obstruir su juicio por golpismo, según dictó el Supremo.

Algunos sectores políticos apuestan también por un candidato con apellido Bolsonaro. Ahí aparecen su esposa, Michelle Bolsonaro, quien cuenta con gran arrastre entre el influyente electorado evangélico, y dos de sus hijos: el diputado Eduardo y el senador Flávio.

La situación de Eduardo es compleja, pues desde marzo pasado se encuentra en Estados Unidos y está siendo investigado por el Supremo brasileño por intentar torpedear el juicio por golpismo de su padre con el apoyo de Gobierno del Donald Trump.

Otro que también figura en las encuestas, pero que en 2022 ya indicó que no volvería a ser candidato presidencial, es Ciro Gomes, que tras años en el partido laborista acaba de regresar al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), hoy una formación escorada a la derecha. EFE

