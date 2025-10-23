Lula dice que se opone a «medidas unilaterales y coercitivas que distorsionen el comercio»

Yakarta, 23 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves desde Yakarta, la primera parada de su gira por el Sudeste Asiático, que su país «se opone a medidas unilaterales y coercitivas que distorsionen el comercio», antes de un posible encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Kuala Lumpur.

«Como Indonesia, Brasil se opone a medidas unilaterales coercitivas que distorsionen el comercio y limiten la integración económica», afirmó Lula en un discurso posterior a un encuentro con empresarios brasileños e indonesios en la capital del archipiélago asiático.

Las palabras de Lula llegan antes de un posible cara a cara con Trump en Kuala Lumpur, a donde se espera que ambos líderes acudan con motivo de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y aliados que la capital malasia acoge del 26 al 28 de octubre.

Fuentes de cancillería brasileña insistieron en que la reunión aún no está confirmada, si bien no descartan la posibilidad de que ocurra, ya que los dos mandatarios coincidirán en Malasia y «hay espacios» de agenda.

De darse, el encuentro se erigiría como una de las bilaterales más relevantes en el marco de la cumbre de líderes del Sudeste Asiático, después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, descartara hoy su participación presencial.

Como líder de uno de los países más damnificados, sujeto a aranceles del 50 % a sus exportaciones a Estados Unidos tras el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, Lula podría aprovechar el eventual encuentro con Trump en Kuala Lumpur para limar asperezas.

Trump y Lula se encontraron en los pasillos de la pasada Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre en Nueva York, e iniciaron un deshielo que continuó el 6 de octubre con una llamada «amistosa», en la que el dirigente brasileño propuso al estadounidense verse en el marco de la cumbre de la ASEAN. EFE

