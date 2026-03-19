Lula entrega un honoris causa póstumo a Mujica y cumple el deseo de su «hermano» uruguayo

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Carlos Meneses

São Bernardo do Campo (Brasil), 19 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entregó este jueves el título de doctor honoris causa póstumo al exmandatario uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, que recibió Lucía Topolansky, exvicepresidenta y viuda del líder progresista, en una emotiva ceremonia con la música de Bad Bunny de fondo.

La Universidad Federal del ABC Paulista, en São Bernardo do Campo, cuna política de Lula, reconoció a Mujica por promover durante su trayectoria política valores como «democracia, diversidad, educación, conciencia ética e integración regional».

«Que la vida de ‘Pepe’ sea una inspiración para la juventud, las universidades y para todos nosotros», dijo el rector Dácio Roberto Matheus, tras entregarle el diploma al «eterno» Mujica a través de su compañera de vida.

El consejo universitario aprobó, por unanimidad, la condecoración en junio de 2024, a propuesta de una asociación de profesores y un sindicato de trabajadores del centro.

Por aquel entonces el ex jefe de Estado uruguayo (2010-2015) estaba vivo y ya entonces expresó su deseo de que Lula, con el que tuvo una estrecha amistad, participara en la ceremonia de entrega.

Pero Mujica falleció el 13 de mayo de 2025, a los 89 años, antes de que pudiera hacerse realidad su voluntad. Hoy, 310 días después de su fallecimiento, el deseo de ‘Pepe’ se ha cumplido.

«‘Pepe’ estaría sumamente contento de poder, de algún modo, formar parte de este conglomerado» universitario en el «corazón industrial» de São Paulo. «Él no era un académico tradicional, pero tenía la universidad de la vida», expresó Topolansky en el acto solemne.

Lula se rinde ante su «hermano» Mujica

Acompañado de varios de sus ministros, Lula quiso destacar que su «hermano» uruguayo fue «un ejemplo de ser humano».

«El cuerpo se va, pero las ideas permanecen y ‘Pepe’ Mujica no murió, porque sus ideas deben permanecer no solo para la juventud de Uruguay, sino para la juventud del mundo entero», subrayó el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

A modo de homenaje, el presidente brasileño leyó la última carta que le mandó Mujica antes de hospedar una reunión de líderes sudamericanos y en la cual hizo una defensa encendida de la integración regional por encima de las ideologías.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Centro de Formación y Educación Permanente de São Bernardo do Campo, localidad a las afueras de São Paulo, donde Lula forjó su carácter político liderando masivas manifestaciones de trabajadores en tiempos de la dictadura militar (1964-1985).

En el acto de este jueves se escucharon los himnos de Uruguay y Brasil, vítores para Lula y Topolansky, y una larga ovación cuando el rector exclamó «¡Pepe Mujica, presente, viva su memoria!».

Bad Bunny en la banda sonora

Entre el público que acudió al homenaje estaba Luciana Marli. Esta profesora infantil de 52 años se declara admiradora de Lula y Mujica, de quien destaca la «humildad» que conservó durante toda su vida.

Cecília Gomes y Natalia Blaya pertenecen a otra generación. Tienen 19 años y estudian Relaciones Internacionales.

Afirman a EFE que Mujica «simplifica las cualidades que les gustaría ver en cualquier presidente» y que, al mismo tiempo, ven que «se están perdiendo» en medio de la ola de extrema derecha que avanza en toda América y que hoy Lula tachó de enemiga de la integración latinoamericana.

Brasil volverá a medir la fuerza de la ultraderecha en octubre próximo, cuando Lula se presentará a la reelección con el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, como su principal adversario.

Se espera una contienda igualada. Flávio aparece empatado con Lula en intención de voto, según los últimos sondeos.

Durante la ceremonia también se exhibió un video del actual gobernante uruguayo, Yamandú Orsi, quien reconoció que echa de menos no tener al otro lado del teléfono a, como le definió hoy Topolansky, «un hombre sencillo, de campo, que trabajó hasta el final de sus días».

Y como broche final, sonó en el auditorio el tema ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny, a su modo también un defensor de la unión de los pueblos latinoamericanos. EFE

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