Lula no tiene previsto asistir a las investiduras de De la Espriella ni a la de Fujimori

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São Paulo, 21 jul (EFE).- El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no tiene previsto asistir a las tomas de posesión de los presidentes electos, Abelardo de la Espriella, en Colombia, y Keiko Fujimori, en Perú, según informaron fuentes oficiales.

«Por el momento no está prevista su asistencia» a ninguna de las dos ceremonias, afirmó a EFE una fuente de la Presidencia brasileña.

Fujimori, proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta presidencial en Perú, al imponerse por menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez, será investida el próximo martes.

Según la prensa local, el canciller Mauro Vieira encabezará la comitiva brasileña en Lima.

Ya De la Espriella asumirá el poder en Colombia el próximo 7 de agosto, poniendo fin al mandato de Gustavo Petro, quien fue un estrecho aliado regional de Lula.

Las victorias de De la Espriella y Fujimori reforzaron el avance de la derecha en Suramérica, que ya gobierna en Ecuador (Daniel Noboa), Bolivia (Rodrigo Paz), Paraguay (Santiago Peña), Chile (José Antonio Kast) y Argentina (Javier Milei).

En Brasil, las elecciones presidenciales serán en octubre y se perfilan como un nuevo pulso entre el progresismo que encarna Lula y la extrema derecha que abandera el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, hoy inhabilitado y preso por intento de golpe de Estado.

Según las últimas encuestas, Lula, quien busca su cuarto mandato no consecutivo, parte con ventaja con respecto a Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor, de cara a una eventual segunda vuelta de los comicios.

En este contexto, el máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) se centrará en las próximas semanas en la agenda doméstica y en preparar la campaña electoral, que arranca oficialmente el próximo 16 de agosto.

Antes, el día 2, el PT oficializará su candidatura presidencial, que repetirá con Geraldo Alckmin como compañero de fórmula, en un evento en la ciudad de São Paulo.

De esta forma, el siguiente compromiso internacional de Lula sería ya la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre en Nueva York, de acuerdo con el diario Folha de São Paulo. EFE

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