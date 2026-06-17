Lula pide a Trump que no se meta en las elecciones en Brasil

Compartir

1 minuto

Ginebra, 17 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Inázio Lula da Silva, pidió este miércoles a su homólogo estadounidenses, Donald Trump, que no se meta en las elecciones en Brasil, que son un asunto exclusivamente de su país y de la misma forma en que Brasil no busca entrometerse en los procesos electorales de EE.UU.

Lula hizo este comentario en una rueda de prensa en Ginebra tras su participación en la cumbre del G7, a la que Brasil acudió como país invitado y que ha concluido hoy en la cercana localidad francesa de Evian.

De esta forma, el mandatario brasileño contestaba a declaraciones que el propio Trump hizo en relación a Brasil en una entrevista que ofreció en Evian y en la que dijo que este país es «peligroso» y «desagradable» políticamente, refiriéndose a la reciente condena a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. EFE

is/rcf