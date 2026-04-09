Lula sanciona la creación del crimen de violencia vicaria con hasta 40 años de prisión

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São Paulo, 9 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este jueves una ley que crea el crimen específico de violencia vicaria, con penas de entre 20 y 40 años de prisión.

La violencia vicaria, es decir, el asesinato de los hijos por parte del agresor como una forma de ataque contra la mujer, no contaba con una tipificación propia hasta ahora.

La aprobación de la medida llega pocos meses después de que un padre disparara contra sus hijos de ocho y doce años antes de suicidarse en el estado de Goiás, un caso que estremeció al país.

Asimismo, Lula sancionó otra ley que impone a los agresores machistas el uso inmediato de tobillera electrónica para todo caso en el que haya riesgo de vida para las mujeres o los niños.

Si el juez decide no imponer esta medida protectora, a partir de ahora deberá justificar expresamente el porqué y detallar los motivos.

Además, el uso de tobillera electrónica, que hasta ahora era considerado una medida excepcional, podrá ser determinado por los comisarios de policía cuando se trate de municipios donde no hay jueces.

En el acto de firma, Lula apuntó que era necesario «crear reglas rigurosas» y «castigar cada vez más» las agresiones, si bien destacó la importancia de complementarlo con políticas educativas que aborden las conductas machistas.

La diputada izquierdista Fernanda Melchionna, autora de los proyectos de ley, dijo que la tobillera electrónica era «extremadamente eficaz», pero que estaba siendo «subutilizada» para combatir la violencia de género y que debía «convertirse en regla». EFE

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