Lula se muestra «muy preocupado» por Cuba y urge a poner fin al bloqueo sobre la isla

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Barcelona (España), 18 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró muy preocupado este sábado en Barcelona por lo que ocurre en Cuba y urgió a poner fin al bloqueo sobre la isla.

«Hay que parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso», dijo Lula en su intervención de clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

«Yo estoy muy preocupado con Cuba. Cuba tiene problemas, pero es un problema de los cubanos, no es de Lula, de Claudia o de Trump. Es un problema del pueblo cubano», añadió.

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