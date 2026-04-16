Lula viaja a España, Alemania y Portugal para discutir «temas globales urgentes»

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São Paulo, 16 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, partió este jueves desde Brasilia para una gira europea que le llevará a España, Alemania y Portugal, con el objetivo de «atraer inversiones» y debatir «temas globales urgentes», como la defensa de la democracia.

«Un viaje estratégico a países que son grandes socios de Brasil en Europa, justo antes de la entrada en vigor del acuerdo (comercial) Mercosur-Unión Europea, el 1 de mayo», manifestó el mandatario en sus redes sociales.

La primera escala de su viaje será España, donde se entrevistará con el presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez, y participará junto a otros líderes progresistas en el Foro en Defensa de la Democracia, en Barcelona.

Luego pondrá rumbo a Alemania. Entre el domingo y el martes se reunirá con el canciller germano, Friedrich Merz, y asistirá a la Hannover Messe, la mayor feria industrial del mundo y que este año tiene a Brasil como socio oficial.

Las visitas a España y Alemania incluirán, además, encuentros con empresarios de ambos lados del Atlántico con el fin de establecer «nuevas alianzas» y «expandir mercados» para los productos brasileños, de acuerdo con Lula.

Antes de volver a Brasil, el mismo martes, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) realizará una última parada en Portugal para encontrarse con el primer ministro luso, Luís Montenegro, así como con el nuevo presidente António José Seguro.

Esta gira europea se produce a menos de seis meses de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo.

Las encuestas publicadas hasta la fecha prevén un escenario apretado entre el actual gobernante y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado y en prisión por tramar un golpe de Estado tras perder los comicios de 2022 frente a Lula.

Incluso este miércoles, un sondeo de la firma Quaest situó a Flávio Bolsonaro numéricamente por delante de Lula, con un 42 % de los apoyos frente al 40 % que obtendría el antiguo metalúrgico en una eventual segunda vuelta de las presidenciales. EFE

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