Lula visita el centro de supercomputación de Barcelona acompañado por autoridades locales

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Barcelona (España), 17 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó este viernes el Barcelona Supercomputing Center (BSC) junto al presidente catalán, Salvador Illa; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

Tras participar en la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, celebrada en el Palacio Real de Pedralbes, Lula se desplazó hasta uno de los centros de referencia del sistema de investigación de Cataluña, según informaron fuentes de la Generalitat.

En este marco, Illa remarcó que la gobernanza pública del centro de computación, compartida por la Generalitat y el Gobierno central, es una «garantía» de que su tecnología se pone al servicio del «interés común».

El presidente catalán entregó a Lula diversos obsequios, según las mismas fuentes: la figura de un dragón de Gaudí; un ejemplar del libro ‘Teoría de la seguridad jurídica’, editado por la Cátedra de Seguridad Jurídica de la Universidad de Girona, obra del jurista constitucional brasileño Humbero Ávila; y el libro, traducido al portugués, ‘Prueba sin convicción’, cuyo autor es Jordi Ferrer-Beltrán, director de la mencionada cátedra. EFE

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