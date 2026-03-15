Lula y Paz apostarán por una relación bilateral más pragmática con la firma de 5 acuerdos

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Río de Janeiro, 15 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe este lunes en Brasilia a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en su primera visita oficial a Brasil y que ambos líderes pretenden aprovechar para lanzar una relación bilateral más pragmática, con la firma de cinco acuerdos estratégicos.

La visita es una respuesta a la invitación que el líder progresista brasileño le hizo al centroderechista boliviano cuando asumió su mandato, en noviembre pasado, y puso fin a casi 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Lula reiteró su invitación en enero, cuando ambos se reunieron en Panamá en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, ante la estrategia diplomática brasileña de, en aras del pragmatismo, mantener un diálogo con diferentes corrientes políticas en América Latina.

El mismo pragmatismo es defendido por Paz, quien, en diversas oportunidades, ha dicho que «la ideología no da de comer» y que, por ese motivo, su Gobierno buscará relacionarse con países respetuosos de la democracia que puedan contribuir al crecimiento de Bolivia.

De acuerdo con el Gobierno boliviano, el objetivo de la visita es restablecer plenamente la relación bilateral con Brasil, priorizando cooperación práctica sobre afinidades ideológicas.

Los dos mandatarios se reunirán a las 10.00 hora local (13.00 GMT) del lunes en el Palacio presidencial de Planalto para una conversación a solas que después abrirán a varios ministros de los dos países, antes del almuerzo que el Gobierno brasileño ofrecerá en homenaje a Paz en la sede de la cancillería.

En la cita abordarán diferentes asuntos, principalmente cooperación en el área de energía, integración física, combate a los ilícitos trasnacionales, comercio e inversiones, cooperación para el desarrollo y temas migratorios y consulares, según un comunicado de la Presidencia brasileña.

Para el Gobierno boliviano, los asuntos que dominarán la conversación serán los medioambientales, agroindustriales, de seguridad, migración, defensa, recursos hídricos y la iniciativa para la construcción del puente sobre el río Mamoré entre Guayaramerín y Guajará-Mirim.

Al final del encuentro, Lula y Paz firmarán cinco acuerdos concretos, con los que, según el canciller boliviano, Fernando Aramayo, definirán la nueva ruta bilateral de relaciones boliviano-brasileñas y cubrirán áreas estratégicas de cooperación económica, ambiental y de seguridad.

El martes, en su segundo día de visita oficial a Brasil, Paz participará en un evento empresarial en São Paulo «con el objetivo de explorar oportunidades de comercio e inversiones», según el Gobierno brasileño.

En la cita, que contará con la participación de unos 80 empresarios bolivianos, los miembros del gabinete ministerial de Paz expondrán ante los brasileños detalles sobre los sectores estratégicos en los que esperan negocios y las condiciones económicas para fortalecer inversiones y cooperación entre ambos países, que incluyen energía, combustibles y agroindustria.

La Presidencia brasileña recordó en su comunicado que Brasil tiene con Bolivia su mayor frontera terrestre, con 3.400 kilómetros de extensión, y que ambos países tienen una relación histórica en el sector de energía y son socios en importantes proyectos, como la hidrovía Paraguay-Paraná.

La nota igualmente recordó que Bolivia es el principal abastecedor del gas natural importado por Brasil e importante proveedor de adobos y fertilizantes, lo que ayudó a que el comercio bilateral sumara unos 2.600 millones de dólares el año pasado, con importaciones brasileñas por unos 1.300 millones de dólares. EFE

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