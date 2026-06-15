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Lula y Tedros piden al G7 hacer del apoyo al Acuerdo Global sobre Pandemias una prioridad

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Ginebra, 15 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidieron a los jefes de Estado de los países del G7 que se reúnen a partir de hoy que apoyen sin reservas la aprobación de la última pieza que falta del Acuerdo Global sobre Pandemias.

En una carta abierta a los líderes del G7 – en el que Lula participará como invitado -, ambos explican que si no se aprueba el anexo del acuerdo para identificar rápidamente los patógenos con potencial pandémico y compartir la información genética que permitiría desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas, el mundo seguirá en la una situación similar a la que había cuando surgió la pandemia de covid-19.

Por ello, les instaron a dar una señal clara de que aprobar ese anexo es «una prioridad nacional» en la próxima ronda de negociaciones que se realizará en Ginebra, del 6 al 17 de julio próximo, y que den instrucciones en este sentido a sus equipos negociadores. EFE

is/jlp

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